DİM: Gecikən şəxslərin imtahanda iştirakı təmin olunub
Bakıda müşahidə olunan hava şəraiti ilə əlaqədar imtahana magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdində iştirak üçün gecikən şəxslərlə şərait yaradılıb və onların da imtahanda iştirakı təmin olunub. Hazırda imtahanlar davam edir.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə APA-nın sorğusuna cavab olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) məlumat verilib.
Qeyd edək ki, magistraturaya qəbul imtahanı Bakı, Sumqayıt, Naxçıvan, Gəncə, Abşeron, Mingəçevir və Lənkəran şəhərlərində keçirilir.
