 "Azeronline" "mygov ID" platformasına inteqrasiya olunan ilk provayder oldu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

"Azeronline" "mygov ID" platformasına inteqrasiya olunan ilk provayder oldu

12:56 - Bu gün
"Azeronline" "mygov ID" platformasına inteqrasiya olunan ilk provayder oldu

“Azeronline” rəqəmsal transformasiya və məlumat təhlükəsizliyi istiqamətində növbəti yeniliyi tətbiq edib. Şirkət provayderlər arasında ilk olaraq abunəçilərin şəxsi kabinetinə giriş imkanını “mygov ID” vahid giriş sistemi ilə inteqrasiya edib.

Yeni inteqrasiya “Azeronline” müştərilərinə şəxsi kabinetə daha sürətli, təhlükəsiz və rahat şəkildə daxil olmaq imkanı yaradır. “mygov ID” üzərindən autentifikasiya şəxsi məlumatların qorunmasını gücləndirir, kənar müdaxilə risklərini minimuma endirir və xidmətlərdən istifadə prosesini sadələşdirir.

Bu addım ölkədə rəqəmsal idarəetmə və vahid xidmət ekosisteminin inkişafı istiqamətində görülən işlərin davamıdır. Rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi, dövlət və xidmət platformalarının vahid sistem üzərindən əlçatanlığının artırılması istiqamətində müəyyən edilmiş hədəflər özəl sektorun da bu prosesə daha fəal inteqrasiyasını tələb edir.

İnnovativ xidmət platformasının inkişafı çərçivəsində abunəçilər hazırda şəxsi kabinet vasitəsilə balans, tarif və ödənişlərini rahatlıqla idarə edə, internet sürətini ölçə bilirlər.

İnternet sürəti və xidmət keyfiyyəti sahəsində ölkənin aparıcı provayderlərindən biri olan “Azeronline” yeni inteqrasiya ilə rəqəmsal xidmət imkanlarını daha da genişləndirir. Şirkət müasir texnoloji həllər və müştəriyönümlü yanaşma əsasında həm fərdi, həm də korporativ istifadəçilər üçün etibarlı internet xidmətləri təqdim etməyə davam edir.

Paylaş:
207

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva WUF13-ün açılış mərasimindən paylaşım edib

Siyasət

Alessandro Attoliko: “Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir”

Siyasət

Fələstinli nazirin Bakı etirafı: “Musabəyov küçəsində yaşayırdım”

Rəsmi

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

İqtisadiyyat

"Azeronline" "mygov ID" platformasına inteqrasiya olunan ilk provayder oldu

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti 5 dollardan çox bahalaşıb

Əmtəə bazarlarında qızıl 4 700 dollardan yuxarı səviyyədə ticarət olunur

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş isə bahalaşıb

Fars körfəzi və yeni reallıq: İranda uzanan böhran region iqtisadiyyatına necə zərbə vurur

Son xəbərlər

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlaması keçirilib

Bu gün, 16:40

Alessandro Attoliko: “Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir”

Bu gün, 16:35

Mehriban Əliyeva WUF13-ün açılış mərasimindən paylaşım edib

Bu gün, 16:29

Si Cinpin WUF13-ün işinə uğurlar arzulayıb

Bu gün, 16:27

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 16:21

Bərdədə canavarlar 50-yə yaxın xırdabuynuzlu heyvanı tələf etdi

Bu gün, 16:10

Kobaxidze: Azərbaycan WUF13-ü yüksək səviyyədə təşkil edib

Bu gün, 15:57

Fələstinli nazirin Bakı etirafı: “Musabəyov küçəsində yaşayırdım”

Bu gün, 15:46

Zakir Həsənov Milli qəhrəmanların ailələlərinə medallar təqdim edib

Bu gün, 15:42

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Bu gün, 15:38

AYNA: WUF13 çərçivəsində 24 minə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 15:32

İyunun 14-ü magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi təkrar keçiriləcək

Bu gün, 15:21

Özbəkistan 2030-cu ildə WUF15-ə ev sahibliyi etməyə hazırdır

Bu gün, 15:08

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin yarımfinal oyunları keçirilib

Bu gün, 14:59

Ermənistanda Paşinyana qarşı hədə videosu ilə əlaqədar cinayət işi açılıb

Bu gün, 14:48

Pensiyaçılara şad xəbər - Endirim ediləcək

Bu gün, 14:38

Prezident Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasının açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:26

Prezident qonaqlara “Sea Breeze”ə baş çəkməyi tövsiyə edib

Bu gün, 14:21

Dövlət başçısı: WUF13-ün açılış mərasimində Bakıda aparılan müasir şəhərsalma prosesindən misallar gətirib

Bu gün, 14:16

İlham Əliyev: Azərbaycanda şəhərsalmanın inkişafı sürətlə gedir

Bu gün, 14:03
Bütün xəbərlər