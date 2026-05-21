 Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutunda komfortlu qatarlar hərəkət edəcək - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutunda komfortlu qatarlar hərəkət edəcək - FOTO

Qafar Ağayev11:29 - Bu gün
Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutunda komfortlu qatarlar hərəkət edəcək - FOTO

Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə yataq tipli müasir qatarlar hərəkətə başlayacaq.

1news.az-ın mediaturda iştirak edən əməkdaşı xəbər verir ki, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) təşkil etdiyi mediatur zamanı bildirilib ki, marşrut üzrə sərnişinlərə “komfort”, “komfort+” və “lüks” olmaqla üç sinif üzrə xidmət göstəriləcək.

Məlumata görə, qatar 6 vaqondan ibarət olacaq: 1 “lüks”, 1 qarışıq “lüks” və “komfort+”, 3 “komfort” və 1 vaqon-restoran. Ümumi sərnişin tutumu 118 nəfər təşkil edir. “Komfort” sinif vaqonunda 1 kupe hərəkəti məhdud sərnişinlər üçün nəzərdə tutulub.

Bundan əlavə, qarışıq “lüks” və “komfort+” vaqonunda kupelər xüsusi arakəsmə ilə ayrılıb. Ailə və qrup səfərləri zamanı bu arakəsmə açılaraq vahid kupe kimi istifadə oluna bilər.

Qeyd olunub ki, İsveçrənin “Stadler Rail Group” şirkətinin istehsalı olan vaqonlar yeni nəsil təhlükəsizlik texnologiyaları və innovativ mexanizmlərlə təchiz edilib.

“Lüks” sinif kupelər iki nəfərlik olmaqla masa, televizor, duş kabinəsi və sanitar qovşaqla təmin olunub. “Komfort+” kupelər də iki nəfərlikdir və televizor, masa, əlüzyuyanla təchiz edilib. “Komfort” sinif kupelər isə dörd nəfərlikdir və hər birində televizor mövcuddur.

“Komfort” və “komfort+” vaqonlarda ümumi istifadəyə açıq sanitar qovşaqlar, “lüks” vaqonlarda isə hər kupe üçün ayrıca duş kabinəsi və sanitar qovşaq nəzərdə tutulub.

Kupelər fərdi tənzimlənən temperatur və işıqlandırma sistemi, bələdçi ilə əlaqə düyməsi və səs izolyasiyası ilə təchiz edilib. Həmçinin sərnişinlərin istifadəsi üçün kart sistemi ilə işləyən seyf, elektrik yuvaları, internet, dörd dildə məzmun təqdim edən TV monitor, pult və qulaqlıq yerləri mövcuddur.

Sərnişinlərə siniflər üzrə fərqli səfər paketləri təqdim olunacaq. Bu paketlərə gigiyenik vasitələr, yataq dəsti, su, tərlik və digər zəruri əşyalar daxildir.

Paylaş:
86

Aktual

Rəsmi

Emmanuel Makron İlham Əliyevə zəng edib

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Tərlan Səfərov: “Bakının nəqliyyat planının həyata keçirilməsi üçün “rəqəmsal əkiz” yaradılıb”

Siyasət

Fəriz Əzizov: “Həyata keçirilən layihələr Bakıda tıxacların əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına imkan verəcək”

Cəmiyyət

BMT-nin Baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Rauf Ağamirzayev: “Gələcəyin şəhərləri hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslərə uyğunlaşdırılmalıdır”

İş yerini dəyişdirmək istəyən müəllimlər üçün MÜHÜM XƏBƏR

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan təmsilçisi bu gün "Avroviziya-2026"nın ikinci yarımfinalında çıxış edəcək

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Sürücülərin nəzərinə: “WUF13”lə əlaqədar yeni hərəkət qaydaları başlayır

WUF13 nəqliyyat xidmətləri artıq istifadəyə verilib

Son xəbərlər

BMT-nin Baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 14:26

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:25

Emmanuel Makron İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 13:49

Rauf Ağamirzayev: “Gələcəyin şəhərləri hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslərə uyğunlaşdırılmalıdır”

Bu gün, 13:36

İş yerini dəyişdirmək istəyən müəllimlər üçün MÜHÜM XƏBƏR

Bu gün, 13:12

Tərlan Səfərov: “10 yeni metro stansiyası, qəsəbələrə qatar xətləri və 100 km velosiped yolu Bakının nəqliyyat sistemini dəyişəcək”

Bu gün, 13:06

Bu tarixdə bütün sosial ödənişlər veriləcək

Bu gün, 13:04

Azərbaycanda bütün sosial ödənişlər sabah yekunlaşdırılacaq

Bu gün, 12:55

Tərlan Səfərov: “Bakının nəqliyyat planının həyata keçirilməsi üçün “rəqəmsal əkiz” yaradılıb”

Bu gün, 12:46

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Fəriz Əzizov: “Həyata keçirilən layihələr Bakıda tıxacların əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına imkan verəcək”

Bu gün, 12:39

Bəxtiyar Hacıyev: Hazırda ADY əməkdaşları bilet satışı ilə bağlı gürcüstanlı həmkarlarına təlimlər keçir

Bu gün, 12:35

Fəriz Əzizov: “Bakı sovet irsindən uzaqlaşaraq polisentrik meqapolisə çevrilir”

Bu gün, 12:33

AZAL hava şəraiti ilə əlaqədar Naxçıvan uçuşlarını yenidən təxirə salıb

Bu gün, 12:31

Fəriz Əzizov: “Dövlət Proqramı çərçivəsində Azərbaycanda 26 iri yol infrastrukturu layihəsi həyata keçirilir”

Bu gün, 12:29

ADY rəsmisi: “Bakı-Tbilisi-Bakı” üzrə yeni qatarları köhnə tipli qatarlarla müqayisə etmək düzgün deyil

Bu gün, 12:20

İrşadda böyük “Yaşıl Cümə” fürsəti başladı! - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:13

“Məqsədimiz insanların yolda daha az vaxt keçirməsi, həyata isə daha çox vaxt ayırmasıdır” - Riad Qasımov

Bu gün, 12:04

Riad Qasımov: “Qarabağdakı layihələr gələcəyin dayanıqlı inkişafı üçün canlı laboratoriya rolunu oynayır”

Bu gün, 11:58

Azərbaycanda yas mərasimində zəhərlənənlərin vəziyyəti necədir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 11:57
Bütün xəbərlər