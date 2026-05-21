 Bakıda böyük söküntülər BAŞLAYIR | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda böyük söküntülər BAŞLAYIR

10:16 - Bu gün
Bakıda böyük söküntülər BAŞLAYIR

Eldar Əzizovun açıqlaması ilə Bakı şəhərində köhnə yaşayış fondunun yenilənməsi ilə bağlı məsələ yenidən aktuallaşıb. İcra başçısı tərəfindən köhnə və istismar müddətini başa vurmuş binaların mərhələli şəkildə söküləcəyi ilə bağlı açıqlamalar verilib. Bu proses təkcə memarlıq və şəhərsalma baxımından deyil, həm də sosial və iqtisadi aspektlərə görə geniş maraq doğurur. Əsas suallardan biri isə söküntü işlərinin hansı ərazilərdən başlanacağıdır.

1news.az-ın xəbərinə görə, məsələ ilə bağlı iqtisadçı ekspert Vüqar Oruc Demokrat.az-a bildirib ki, qəzalı, istismar müddətini başa vurmuş köhnə binaların mərhələli şəkildə sökülməsi yaxın müddətdə baş verməyəcək, proses mərhələli formada həyata keçiriləcək:
"Adından da göründüyü kimi, Bakı şəhərinin Baş Planı 2040-a əsasən bu işlər 2040-cı ilə qədər mərhələli şəkildə yekunlaşdırılmalıdır. Bu proses əsasən Yasamal, Nəsimi, qismən Nərimanov, Səbail və digər Bakı rayonlarını əhatə edir.

Xruşşovka layihəli, 1950–1980-ci illər arasında inşa edilmiş binalar hazırda istismar müddətini başa vurmuş, qəzalı vəziyyətdə olan və ya yaxın perspektivdə qəzalı hala düşməsi ehtimal edilən tikililər sırasındadır.

Ümumilikdə, zaman keçdikcə köhnə yaşayış fondu mərhələli şəkildə sökülərək yeni tikililərlə əvəz olunacaq. Hansı ərazinin əvvəl və ya sonra yenilənməsi isə investorların marağı və şəhərin inkişaf planına uyğun olaraq müvafiq icra strukturları tərəfindən müəyyən ediləcək. Bu prosesdə üç əsas mexanizm tətbiq olunur. Birinci halda köhnə binalar sökülür və onların yerində yeni tikililər inşa edilir, həmin binalarda sakinlərə kompensasiya xarakterli mənzillər təklif olunur. İkinci halda isə söküntü aparılmır, ərazidə abadlaşdırma işləri həyata keçirilir və vətəndaşlara pul formasında kompensasiya ödənilir. Bu vəsait vətəndaşlar tərəfindən yeni yaşayış sahələrinin alınmasına sərf oluna bilər. Üçüncü mexanizm isə bu iki yanaşmanın müxtəlif kombinasiyalarını əhatə edir. Ödənişlər ya investor tərəfindən, ya da abadlaşdırma dövlət layihəsi olduqda dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilir. Bütün hallarda kompensasiya bazar dəyəri nəzərə alınmaqla müəyyən edilir".

Ekspert deyib ki, köhnə tikililərin bazar dəyərinin qiymətləndirilməsi iki əsas üsulla aparılır:

"Nazirlər Kabineti tərəfindən yaradılan müvafiq komissiyalar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və rayon icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri ilə birlikdə qiymətləndirmə aparır və kompensasiya məbləğini müəyyənləşdirir. Digər variant isə satınalma mexanizmidir. Bu zaman qiymətləndirmə şirkətləri cəlb olunur və bir kvadratmetrin dəyəri rəqabətli şəkildə formalaşdırılır. Məsələn, Yasamalda bu göstərici təxminən 2700 manat səviyyəsində müəyyən edilib.

Prioritet ərazilər əsasən torpaq dəyərinin yüksək olduğu və şəhər sıxlığının daha çox olduğu zonalardır. Buraya Səbail, Yasamal və Nəsimi rayonları, daha sonra isə Nərimanov və Xətai rayonları daxildir. Bu ərazilərdə yeni tikinti layihələrinin icrası daha məqsədəuyğun hesab olunur. Eyni zamanda köhnə tikililərin sıx yerləşdiyi və infrastrukturun inkişafına maneə yaradan binalar da prioritet siyahıya daxil edilir".

O bildirib ki, yeni tramvay xətlərinin, metro stansiyalarının inşası, ticarət küçələrinin genişləndirilməsi və şəhər mərkəzində piyada zonalarının yaradılması kimi layihələr də söküntü işlərinin aparılacağı əraziləri müəyyənləşdirir:

"Nəticə etibarilə, Bakı şəhərinin Baş Planı 2040-a uyğun olaraq bu proses mərhələli şəkildə, dövlət və investor imkanları çərçivəsində həyata keçiriləcək və şəhərin bütün rayonlarını əhatə edəcək. İlk mərhələdə isə mərkəz və mərkəzə yaxın ərazilərin prioritet təşkil edəcəyi gözlənilir", - o qeyd edib.

Qısası, Bakıdakı köhnə "Xruşşovka"lar və qəzalı binalar 2040-cı ilə qədər mərhələli şəkildə söküləcək, sakinlərinə isə bazar qiymətlərinə uyğun nağd pul və ya yeni binalardan mənzillər təklif olunacaq.

Paylaş:
115

Aktual

Rəsmi

Emmanuel Makron İlham Əliyevə zəng edib

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Tərlan Səfərov: “Bakının nəqliyyat planının həyata keçirilməsi üçün “rəqəmsal əkiz” yaradılıb”

Siyasət

Fəriz Əzizov: “Həyata keçirilən layihələr Bakıda tıxacların əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına imkan verəcək”

Cəmiyyət

BMT-nin Baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Rauf Ağamirzayev: “Gələcəyin şəhərləri hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslərə uyğunlaşdırılmalıdır”

İş yerini dəyişdirmək istəyən müəllimlər üçün MÜHÜM XƏBƏR

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Sürücülərin nəzərinə: “WUF13”lə əlaqədar yeni hərəkət qaydaları başlayır

PAŞA Həyat Chenot Palace Gabala ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində müştərilərin sağlamlığına fokusunu gücləndirir

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

Sabunçudakı sexdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

BMT-nin Baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 14:26

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:25

Emmanuel Makron İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 13:49

Rauf Ağamirzayev: “Gələcəyin şəhərləri hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslərə uyğunlaşdırılmalıdır”

Bu gün, 13:36

İş yerini dəyişdirmək istəyən müəllimlər üçün MÜHÜM XƏBƏR

Bu gün, 13:12

Tərlan Səfərov: “10 yeni metro stansiyası, qəsəbələrə qatar xətləri və 100 km velosiped yolu Bakının nəqliyyat sistemini dəyişəcək”

Bu gün, 13:06

Bu tarixdə bütün sosial ödənişlər veriləcək

Bu gün, 13:04

Azərbaycanda bütün sosial ödənişlər sabah yekunlaşdırılacaq

Bu gün, 12:55

Tərlan Səfərov: “Bakının nəqliyyat planının həyata keçirilməsi üçün “rəqəmsal əkiz” yaradılıb”

Bu gün, 12:46

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Fəriz Əzizov: “Həyata keçirilən layihələr Bakıda tıxacların əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına imkan verəcək”

Bu gün, 12:39

Bəxtiyar Hacıyev: Hazırda ADY əməkdaşları bilet satışı ilə bağlı gürcüstanlı həmkarlarına təlimlər keçir

Bu gün, 12:35

Fəriz Əzizov: “Bakı sovet irsindən uzaqlaşaraq polisentrik meqapolisə çevrilir”

Bu gün, 12:33

AZAL hava şəraiti ilə əlaqədar Naxçıvan uçuşlarını yenidən təxirə salıb

Bu gün, 12:31

Fəriz Əzizov: “Dövlət Proqramı çərçivəsində Azərbaycanda 26 iri yol infrastrukturu layihəsi həyata keçirilir”

Bu gün, 12:29

ADY rəsmisi: “Bakı-Tbilisi-Bakı” üzrə yeni qatarları köhnə tipli qatarlarla müqayisə etmək düzgün deyil

Bu gün, 12:20

İrşadda böyük “Yaşıl Cümə” fürsəti başladı! - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:13

“Məqsədimiz insanların yolda daha az vaxt keçirməsi, həyata isə daha çox vaxt ayırmasıdır” - Riad Qasımov

Bu gün, 12:04

Riad Qasımov: “Qarabağdakı layihələr gələcəyin dayanıqlı inkişafı üçün canlı laboratoriya rolunu oynayır”

Bu gün, 11:58

Azərbaycanda yas mərasimində zəhərlənənlərin vəziyyəti necədir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 11:57
Bütün xəbərlər