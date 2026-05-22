 Anar Quliyev: “Bakıda WUF13-ün keçirilməsi BMT-nin Azərbaycana yüksək etimadını nümayiş etdirdi” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Anar Quliyev: “Bakıda WUF13-ün keçirilməsi BMT-nin Azərbaycana yüksək etimadını nümayiş etdirdi”

13:34 - Bu gün
Anar Quliyev: “Bakıda WUF13-ün keçirilməsi BMT-nin Azərbaycana yüksək etimadını nümayiş etdirdi”

“WUF13 Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yeni Şəhər Gündəliyi və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğun olaraq şəhər siyasətinin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi ardıcıl səylərin məntiqi davamıdır, eyni zamanda ölkə daxilində aparılan milli şəhərsalma müzakirələrinin beynəlxalq platformaya çıxarılmasıdır”.

Bu barədə 1news.az-a istinadən bildirilib ki, 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) Azərbaycandakı Milli koordinatoru Anar Quliyev Bakıda keçirilən yekun mətbuat konfransında çıxış edib.

Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun keçirilməsi yalnız böyük məsuliyyət deyil, həm də BMT-Habitat və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycana göstərilən yüksək etimadın göstəricisidir.

Anar Quliyev qeyd edib ki, WUF13 qlobal miqyasda geniş iştirakla yadda qalıb: forumda ümumilikdə 53 500 nəfər iştirak edib, onlardan təxminən 50 000-i əyani, 3 000-dən çoxu isə onlayn qoşulub. Tədbir çərçivəsində 400-dən çox əsas tədbir təşkil olunub və 125 ölkədən təxminən 400 spiker çıxış edib.

O bildirib ki, WUF13 çərçivəsində bir sıra mühüm yeniliklər tətbiq olunub. Onlardan biri Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk dəfə təşkil edilən “Liderlərin Bəyanatı” sessiyasıdır. Bu sessiyada 27 dövlət və hökumət başçısı, eləcə də beynəlxalq təşkilat rəhbərləri iştirak edərək qlobal şəhərsalma gündəliyinə güclü siyasi dəstək nümayiş etdiriblər.

Milli koordinator əlavə edib ki, forum çərçivəsində keçirilən nazirlər görüşü də mühüm mərhələ olub. Görüşdə 111 ölkənin nümayəndə heyətləri iştirak edib, onlardan 80-i nazirlər və nazir müavinləri səviyyəsində təmsil olunub, digər nümayəndə heyətləri isə səfirlər və yüksək vəzifəli rəsmilər səviyyəsində iştirak ediblər.

Onun sözlərinə görə, bu görüş Azərbaycan tərəfinin təşkilatçılığı ilə Yeni Şəhər Gündəliyinin icrası üzrə daha interaktiv və nəticəyönümlü müzakirələr üçün platforma yaradıb və nəticələr BMT-də keçiriləcək yüksək səviyyəli iclaslara töhfə verəcək.

Anar Quliyev həmçinin bildirib ki, WUF13 Azərbaycanın həyata keçirdiyi genişmiqyaslı şəhərsalma və bərpa proqramını əks etdirir. Azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa işləri çərçivəsində 12 şəhər və 300-dən çox kənd tamamilə yenidən qurulur, 110 şəhər və kəndin baş planları təsdiqlənib, daha 4 yaşayış məntəqəsi üzrə planlaşdırma işləri isə davam etdirilir.

Paylaş:
61

Aktual

Siyasət

Hikmət Hacıyev jurnalistlərə təşəkkür edib

Siyasət

BMT-nin Baş katibinin birinci müavini Bakıda WUF13-ün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Siyasət

Anar Quliyev: “Bakıda keçirilən WUF13 konfrans çərçivəsindən kənara çıxaraq Azərbaycanın 9 şəhərini əhatə edib”

Cəmiyyət

Xocavənd şəhərinə növbəti köç olub

Siyasət

Meksika səfiri: 14 ildən sonra WUF Latın Amerikasına qayıdacaq

BMT-nin Baş katibinin birinci müavini Bakıda WUF13-ün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Anar Quliyev: “Bakıda keçirilən WUF13 konfrans çərçivəsindən kənara çıxaraq Azərbaycanın 9 şəhərini əhatə edib”

Anar Quliyev: “Bakıda WUF13-ün keçirilməsi BMT-nin Azərbaycana yüksək etimadını nümayiş etdirdi”

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə Türküstan Bəyannaməsi imzalanıb

Prezident: Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel xəttinin yaxın aylarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

Bayram namazının vaxtı açıqlandı

Son xəbərlər

“Qarabağ” yeni hücumçu transfer etdi - Bu qədər maaş alacaq

Bu gün, 14:23

Meksika səfiri: 14 ildən sonra WUF Latın Amerikasına qayıdacaq

Bu gün, 14:14

BMT-nin Baş katibinin birinci müavini Bakıda WUF13-ün uğurla keçirilməsi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 14:03

Anar Quliyev: “Bakıda keçirilən WUF13 konfrans çərçivəsindən kənara çıxaraq Azərbaycanın 9 şəhərini əhatə edib”

Bu gün, 13:52

Xocavənd şəhərinə növbəti köç olub

Bu gün, 13:46

Anar Quliyev: “Bakıda WUF13-ün keçirilməsi BMT-nin Azərbaycana yüksək etimadını nümayiş etdirdi”

Bu gün, 13:34

Katerina Bezqaçina: “Bakı qlobal liderləri urbanizmin əsas çağırışlarının həlli üçün bir araya gətirdi”

Bu gün, 13:32

Hikmət Hacıyev jurnalistlərə təşəkkür edib

Bu gün, 13:18

Bakıda “Force of Love” 2026 yay festivalı keçiriləcək

Bu gün, 12:59

İlham Əliyev Avrasiya Milli Universitetinin rektoruna təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 12:55

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:51

Azərbaycanda yeni cərimələr müəyyənləşir

Bu gün, 12:50

Bu kəndə köçənlərə pulsuz ev verəcəklər

Bu gün, 12:35

WUF13-dən sonra Bakı yollarında xüsusi zolaqlar ləğv edilir

Bu gün, 12:29

Qəfil vəziyyətlərə hazır olun - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 12:15

Bərdədə Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəşadət Piriyevlə vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 12:03

Afrikada mənzil çatışmazlığı 2030-cu ilə qədər 130 milyona çatacaq

Bu gün, 11:59

Alena Əliyeva Urban Expo mərkəzini ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 11:45

Ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:35

Sabahdan bu avtobusların hərəkəti dəyişəcək - RƏSMİ

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər