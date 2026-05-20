 Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Cəmilə Sücədinova17:18 - Bu gün
Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (World Urban Forum 13 — WUF13) 13-cü sessiyası çərçivəsində miqrasiya və şəhər inkişafı arasındakı qarşılıqlı əlaqəyə həsr olunmuş tədbir baş tutub.

Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov geniş açıqlama ilə çıxış edib.

“Son iki ildə ölkəmiz növbəti dəfə qlobal miqyaslı tədbirə ev sahibliyi edir. Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artmasının, diplomatik uğurlarının, eləcə də qlobal müzakirələrə və dayanıqlı inkişaf gündəliyinə fəal töhfəsinin göstəricisidir”.

1news.az xəbər verir ki, Vüsal Hüseynov miqrasiya mövzusunun daha əvvəl başlanmış beynəlxalq dialoqun davamı olduğunu vurğulayıb.

“Bu gün biz həmin mövzu üzrə yüksək səviyyəli tədbir keçirdik. Əslində bu, iki həftə əvvəl BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında keçirilən Miqrasiya İcmal Forumu çərçivəsində başlanmış müzakirələrin davamıdır”.

O, müasir miqrasiya proseslərinin miqyasına da xüsusi diqqət çəkib:

“Dünya Miqrasiyası Hesabatının son məlumatlarına görə, hazırda dünyada 304 milyon beynəlxalq miqrant yaşayır. Daxili miqrasiya göstəricilərini də əlavə etsək, bu rəqəm 3, bəzi hesablamalara görə isə 4 dəfə daha yüksək olur”.

“Bu gün artıq Yer kürəsi əhalisinin 50 faizdən çoxu şəhərlərdə yaşayır və 2050-ci ilə qədər bu göstəricinin 70 faizə çatacağı gözlənilir. Bu baxımdan şəhərsalma ilə miqrasiya arasındakı qarşılıqlı əlaqə son dərəcə актуal məsələyə çevrilir”.

Müzakirələrin mahiyyətindən danışan Hüseynov kompleks yanaşmanın vacibliyini qeyd edib:

“Şəhərsalma və miqrasiya siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır. Əsas diqqət dayanıqlı və inklüziv şəhərlərin formalaşdırılmasına, həmçinin miqrasiya siyasətinin bu prosesə verə biləcəyi töhfələrə yönəldilib.

Şəhərlər miqrasiya proseslərinin ən aydın şəkildə müşahidə olunduğu məkanlardır və miqrasiyanın müsbət təsiri yalnız düzgün şəhər idarəçiliyi sayəsində mümkün ola bilər”.

O, milli təşəbbüslərə də ayrıca toxunub:

“Biz həmçinin Böyük Qayıdış Proqramı çərçivəsində ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirləri və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə müasir şəhərsalma yanaşması əsasında aparılan genişmiqyaslı yenidənqurma işlərini xüsusi qeyd etdik”.

“Ümid edirik ki, bu tədbir gələcək görüşlərin keçirilməsi üçün möhkəm zəmin yaradıb və biz bu istiqamətdə fəaliyyəti gələcəkdə də davam etdirməyi planlaşdırırıq”.

Paylaş:
95

Aktual

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Siyasət

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Siyasət

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Siyasət

Şəfəq Mehrəliyeva: “Media infrastrukturla bağlı texniki müzakirələri insanyönümlü söhbətlərə çevirən əsas hərəkətverici ...

Siyasət

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Türkiyəyə səfər edib - FOTO

Dünya Bankı şəhər infrastrukturuna özəl investisiyaların cəlb edilməsini dəstəkləməyə hazırdır

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu WUF13 dövründə gücləndirilmiş əməliyyat rejimində fəaliyyət göstərəcək

TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə Türküstan Bəyannaməsi imzalanıb

Bayram namazının vaxtı açıqlandı

Pakistanın Baş naziri Azərbaycanın ədliyyə naziri Fərid Əhmədovu qəbul edib

Son xəbərlər

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Türkiyəyə səfər edib - FOTO

Bu gün, 17:55

Görünüş məsafəsi kəskin azalacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:44

Dünya Bankı şəhər infrastrukturuna özəl investisiyaların cəlb edilməsini dəstəkləməyə hazırdır

Bu gün, 17:37

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Bu gün, 17:23

Bakı-Tbilisi qatarında plaskart vaqonlar olmayacaq

Bu gün, 17:19

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Bu gün, 17:18

Hacıyev: Minalar azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini çətinləşdirir

Bu gün, 17:16

UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

Bu gün, 17:05

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:05

WUF13-ə onlayn qeydiyyat bərpa edilib

Bu gün, 16:44

Braziliya rəsmisi: Amazon hövzəsində urbanizasiya narahatlıq doğurur

Bu gün, 16:37

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaq

Bu gün, 16:30

ABB istiqrazlarına tələb bu dəfə təklifi 3 dəfə üstələdi!

Bu gün, 16:22

Əli Əsədov Tacikistanın Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

Bu gün, 16:03

Baş prokuror Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 15:58

Magistratura imtahanında respublika birincisi o oldu - Foto

Bu gün, 15:52

Bakıda daha bir neçə mərkəzi küçə piyadalaşdırılır

Bu gün, 15:37

ECLAC: Yeni şəhər inkişaf modelinə ehtiyac var

Bu gün, 15:30

Azərbaycan və Gürcüstan arasında qatarla gediş-gəlişə icazə verilib

Bu gün, 15:11

Bakıdan Tbilisiyə qatarla 81 manata getmək mümkün olacaq

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər