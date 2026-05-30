Qeyri-sabit hava ilə bağlı fəsadların aradan qaldırılması tədbirləri davam etdirilir - VİDEO
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ölkə ərazisində qeydə alınan qeyri-sabit hava ilə bağlı yaranan fəsadların aradan qaldırılması işləri fasiləsiz olaraq davam etdirilib.
Bu barədə 1news.az-a FHN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, güclü külək nəticəsində avtomobil yollarına və fərdi yaşayış evlərinin üzərinə aşmış ağacların götürülərək kənarlaşdırılması, su basmış yerlərdən suyun çəkilməsi və digər təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir.
