Bu il xarici ölkələrə səfər edən azərbaycanlıların sayı azalıb

2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında xarici ölkələrə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı ötən illə müqayisədə azalıb.

1news.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu il xaricə səfər edənlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,8 faiz azalaraq 602,4 min nəfər olub.

Səfər edənlərin 40,8 faizi Türkiyəyə, 16,8 faizi Rusiyaya, 10,8 faizi Gürcüstana, 7,9 faizi İrana, 23,7 faizi isə digər ölkələrə gedib. Türkiyəyə səfərlərin sayı 7,5 faiz artsa da, Rusiya, Gürcüstan, İran və digər ölkələrə səfərlərdə azalma qeydə alınıb. Xaricə gedən vətəndaşların 67,3 faizini kişilər, 32,7 faizini isə qadınlar təşkil edib.

Xaricə səfər edənlərin 69,7 faizi hava nəqliyyatından, 28,2 faizi dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatından, 2,1 faizi isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.

