Mülki aviasiya işçilərinə özəl kredit təklif
Expressbank Mülki Aviasiya İşçilərinin Peşə Bayramı Günü münasibətilə bu sahədə çalışan şəxslərə xüsusi şərtlərlə kredit təklif edir.
Belə ki, 70 000 manatadək nağd pul kreditini illik faiz dərəcəsinə 3%-dək endirimlə indi əldə edib əsas məbləğ üzərində ödənişə 2 ay sonra başlamaq imkanı var.
· Müddət: 3-59 ay
· Minimal xalis gəlir tələbi: 351 AZN
· İllik faiz dərəcəsi: min. - 9.9%, maks. – 28.9%
· FİFD: min.11.9% - maks. 28.9%
· Ərizəçinin yaşı: 20 - 70 (kreditin bitmə tarixinədək)
Təklif 07.06.2025-ci il tarixinə qədər qüvvədədir. (tarix daxil olmaqla)
Expressbank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın “İnstagram”, “Facebook”, “LinkedIN” və “Telegram” sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.
“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.