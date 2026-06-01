Azərbaycanda uşaqlar əhalinin 24,6 faizini təşkil edir
1news.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi yayıb.
Bildirilib ki, 2026-cı il yanvarın 1-i vəziyyətinə ölkə əhalisinin 24,6 faizini 18 yaşadək uşaqlar təşkil edir.
Məlumata əsasən, 2026-cı ilin yanvar-mart aylarında ölkədə 20 362 körpə dünyaya gəlib.
Qeyd olunub ki, doğulan körpələrin 53,8 faizi oğlan, 46,2 faizi isə qızdır.
Xatırldaq ki, 1 iyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür.
