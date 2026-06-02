Tarixdə bu gün – 2 iyun nə günüdür?
1news.az 2 iyun tarixində baş vermiş hadisələri təqdim edir:
455-ci il 2 iyun - Roma şəhərinin Vandallar tərəfindən talan edilməsi başladı. Vandallar Romanı təxminən iki həftə talan etdilər.
1896-cı il 2 iyun - Guglielmo Marconi simsiz teleqraf üçün patent müraciəti etdi və radio rabitəsinin inkişafında mühüm addım atdı.
1946-cı il 2 iyun - İtaliya referendum nəticəsində monarxiyadan respublikaya çevrildi. Bu gün İtaliyada Respublika Günü kimi qeyd olunur.
1953-cü il 2 iyun- II Elizabet Londondakı Westminster Abbey kilsəsində tacqoyma mərasimi ilə rəsmi olaraq kraliça elan edildi. Bu mərasim televiziya ilə yayımlanan ilk böyük beynəlxalq tədbirlərdən biri oldu.
1964-cü il 2 iyun - Fələstin Azadlıq Təşkilatı təsis olunub.
1966-cı il 2 iyun - Surveyor 1 Ay səthinə uğurlu yumşaq eniş edən ilk ABŞ kosmik aparatı oldu.
1979-cu il 2 iyun - Roma papası II İohann Pavel ilk rəsmi səfərini vətəni Polşaya edir və kommunist ölkəsinə səfər edən ilk Roma papası olur.
1997-ci il 2 iyun - Timothy McVeigh 1995-ci il Oklahoma City bombalanması ilə bağlı təqsirli bilindi.
2002-ci il 2 iyun - məşhur serial The Wire ilk dəfə yayımlandı.