Tarixdə bu gün – 2 iyun nə günüdür?

Oksana Orucova10:10 - Bu gün
Tarixdə hər bir gün müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.


1news.az 2 iyun tarixində baş vermiş hadisələri təqdim edir:


455-ci il 2 iyun - Roma şəhərinin Vandallar tərəfindən talan edilməsi başladı. Vandallar Romanı təxminən iki həftə talan etdilər.
1896-cı il 2 iyun - Guglielmo Marconi simsiz teleqraf üçün patent müraciəti etdi və radio rabitəsinin inkişafında mühüm addım atdı. 

1946-cı il 2 iyun -  İtaliya referendum nəticəsində monarxiyadan respublikaya çevrildi. Bu gün İtaliyada Respublika Günü kimi qeyd olunur. 

1953-cü il 2 iyun-  II Elizabet Londondakı Westminster Abbey kilsəsində tacqoyma mərasimi ilə rəsmi olaraq kraliça elan edildi. Bu mərasim televiziya ilə yayımlanan ilk böyük beynəlxalq tədbirlərdən biri oldu.

1964-cü il 2 iyun - Fələstin Azadlıq Təşkilatı təsis olunub.
1966-cı il 2 iyun - Surveyor 1 Ay səthinə uğurlu yumşaq eniş edən ilk ABŞ kosmik aparatı oldu.
1979-cu il 2 iyun - Roma papası II İohann Pavel ilk rəsmi səfərini vətəni Polşaya edir və kommunist ölkəsinə səfər edən ilk Roma papası olur.
 1997-ci il 2 iyun - Timothy McVeigh 1995-ci il Oklahoma City bombalanması ilə bağlı təqsirli bilindi.

2002-ci il 2 iyun - məşhur serial The Wire ilk dəfə yayımlandı.
 

