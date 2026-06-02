 Kamaləddin Qafarov: “Regional enerji əməkdaşlığının yeni mərhələsi formalaşır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Regional enerji əməkdaşlığının yeni mərhələsi formalaşır”

First News Media09:50 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “Regional enerji əməkdaşlığının yeni mərhələsi formalaşır”

 “Azərbaycanın müstəqillik tarixində enerji sektoru təkcə iqtisadi inkişafın deyil, həm də dövlət quruculuğunun, beynəlxalq tərəfdaşlıqların və geosiyasi mövqelərin möhkəmlənməsinin əsas sütunlarından biri olub”.

Bu sözləri Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov 1news.az-a verdiyi açıqlamasında deyib.

O, bildirib ki,  iyunun 1-də Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən tədbirlərin açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlər də məhz bu reallığın növbəti təsdiqi kimi diqqəti cəlb edir. “Dövlət başçısının vurğuladığı kimi, vaxtilə Xəzər Neft və Qaz Sərgisi kimi fəaliyyətə başlayan platforma sonradan genişlənərək Bakı Enerji Həftəsinə çevrilib. Bu fakt təkcə tədbirin miqyasının böyüməsini deyil, həm də Azərbaycanın enerji sektorunda keçdiyi inkişaf yolunu əks etdirir. Əslində, ötən onilliklər ərzində ölkənin enerji strategiyasının formalaşması və beynəlxalq enerji bazarında etibarlı tərəfdaş kimi tanınması məhz bu platformalarda atılan addımlarla sıx bağlıdır”.      

Fikirlərini davam edən millət vəkili Prezident İlham Əliyevin çıxışında ölkənin makroiqtisadi göstəriciləri ilə bağlı yer alan məqamları xüsusi qeyd edib: “Son illərdə qlobal iqtisadiyyatda baş verən mürəkkəb proseslərə baxmayaraq, Azərbaycanın maliyyə sabitliyini qoruyub saxlaması, beynəlxalq reytinq agentliklərinin qiymətləndirmələrində mövqeyini yaxşılaşdırması və investisiya səviyyəli reytinq əldə etməsi iqtisadi siyasətin səmərəliliyini nümayiş etdirir. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, yoxsulluğun 5 faiz səviyyəsinə endirilməsi, işsizliyin minimum göstəricilər ətrafında saxlanılması və xarici borcun əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması iqtisadi dayanıqlığın əsas indikatorları hesab olunur. Bu nəticələr təsadüfi deyil. Onların arxasında enerji gəlirlərinin düzgün idarə olunması, Dövlət Neft Fondu vasitəsilə həyata keçirilən uzunmüddətli strategiya və qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş siyasət dayanır. Müasir mərhələdə Azərbaycanın enerji siyasətinin yeni istiqaməti yaşıl enerji və elektrik enerjisi ixracı ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin çıxışında qeyd etdiyi Qara dəniz enerji kabeli layihəsi bu baxımdan strateji əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında həyata keçirilən bu təşəbbüs Xəzər regionunda istehsal ediləcək yaşıl enerjinin Avropa bazarına çıxarılmasını təmin edəcək. Bununla yanaşı, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan elektrik kabeli layihəsi də regional enerji əməkdaşlığının yeni mərhələsini formalaşdırır. Bu layihələr təkcə enerji ixracının şaxələndirilməsi deyil, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verilən töhfənin artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir”.

Paylaş:
112

Aktual

Rəsmi

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Mövqe

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Rəsmi

Azərbaycanda Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Mövqe

“Azərbaycan enerji siyasəti ilə etibarlı tərəfdaş statusunu möhkəmləndirib” – Politoloqdan ŞƏRH

Siyasət

Pərviz Şahbazovla Denis Şmıqal arasında görüş keçirilib

ABŞ nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

Milli Məclisin növbədənkənar ilk iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı

Azərbaycan və Özbəkistan XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı baş tutub

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ səfirliyindən Azərbaycan xalqına Qurban bayram təbriki

Azərbaycanın turizm potensialı Çində tanıdılır

Pezeşkian İrana mal idxalı üçün Azərbaycanın imkanlarından istifadə etməyə çağırıb

Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi humanitar aksiya keçirib

Son xəbərlər

Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:25

Şri-Lanka prezidenti Azərbaycan dövlət başçısına təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 17:20

Pərviz Şahbazovla Denis Şmıqal arasında görüş keçirilib

Bu gün, 17:17

ABŞ nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

Bu gün, 17:13

Sabirabad, Şirvan və Balakəndə qaz kəsiləcək

Bu gün, 16:59

Milli Məclisin növbədənkənar ilk iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı

Bu gün, 16:59

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 16:56

Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

Bu gün, 16:37

Azərbaycan və Özbəkistan XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı baş tutub

Bu gün, 16:30

Paytaxtda gənc qız yaşadığı binanın üçüncü mərtəbəsindən yıxılıb

Bu gün, 16:20

İtaliyada güclü zəlzələ baş verdi

Bu gün, 16:18

Güclü külək əsir - Faktiki hava

Bu gün, 15:55

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Bu gün, 15:53

Yol polisindən küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq

Bu gün, 15:30

Azərbaycanda ən çox hansı yağ istehsal olunub? – Rəqəmlər açıqlandı

Bu gün, 15:29

Sabahdan müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulu başlayır

Bu gün, 15:12

Lökbatanda iki gün su olmayacaq

Bu gün, 14:54

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Bu gün, 14:40

Azərbaycanda Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 14:29

75 yaşlı kişi avtobusda ölüb

Bu gün, 14:15
Bütün xəbərlər