Trampdan İsrail və İranla bağlı kritik açıqlamalar

Qafar Ağayev09:10 - Bu gün
ABŞ Prezidenti Donald Tramp gələn həftə İranla atəşkəsi uzadacaq və Hörmüz boğazının açılmasına dair razılaşmanın əldə oluna biləcəyini bildirib.

1news.az xəbər verir ki, ABŞ ilə İran arasında sülh danışıqları davam edir.

Tramp ABC News-a açıqlamasında danışıqlarda “kiçik problem yarandığını, lakin bunun həll olunduğunu” deyib. Onun sözlərinə görə, gərginlik İranın İsrailin Livana hücumlarına reaksiyası ilə bağlıdır.

O bildirib ki, İsrail və Hizbullah qarşılıqlı hücumları dayandırmaq barədə razılığa gəliblər. Tramp mümkün sazişin “hərbi qələbədən daha yaxşı” olduğunu və Hörmüz boğazı üzrə memorandumun yaxın günlərdə yekunlaşacağını qeyd edib.

ABŞ mətbuatı: Tramp Netanyahuya sərt reaksiya verib

“Axios” nəşrinin məlumatına görə, Tramp İsrail Baş naziri Benjamin Netanyahu ilə telefon danışığında İranla danışıqları “pozduğu” üçün Livanda gərginliyin artmasına görə narazılıq bildirib və sərt ifadələr işlədib.

Məlumata görə, Tramp Netanyahuya korrupsiya işlərini xatırladıb, İsrailin Livana qoşun göndərməyəcəyini və yola çıxan qüvvələrin geri çağırıldığını deyib.

O həmçinin Hizbullahla dolayı razılaşma əldə olunduğunu və qarşılıqlı hücumların dayandırıldığını bildirib.

Nə baş vermişdi?

İranın “Tasnim” agentliyi danışıqların İsrailin Livan və Qəzzadakı əməliyyatları səbəbindən dayandırıldığını, əməliyyatlar bitməyənə qədər bərpa olunmayacağını açıqlayıb.

Dövlət mediası vəziyyətin ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin pozulması riskini artırdığını bildirib.

ABŞ-İran danışıqları

İran parlamentinin sədri Mohammad Bagher Ghalibaf bildirib ki, İranın hüquqları təmin olunmadan heç bir razılaşma qəbul edilməyəcək.

İran mediası memorandumun hələ yekunlaşmadığını və tərəflər arasında düzəlişlərin davam etdiyini yazıb.

Qarşılıqlı hücumlar

ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İranın ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurmasına cavab olaraq Keşm və Goruk adalarında raket qurğularının məhv edildiyini açıqlayıb.

Buna cavab olaraq İran Küveytdəki ABŞ bazalarını hədəf alıb. Qarşılıqlı hücumların davam etdiyi bildirilir.

ABŞ aprelin 13-dən İrana qarşı dəniz blokadasını davam etdirir.

