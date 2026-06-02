 Yeni Komissiya yaradıldı: Şahin Mustayev sədr, Mikayıl Cabbarov müavin oldu - ÜZVLƏR | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Yeni Komissiya yaradıldı: Şahin Mustayev sədr, Mikayıl Cabbarov müavin oldu - ÜZVLƏR

Qafar Ağayev11:26 - Bu gün
Yeni Komissiya yaradıldı: Şahin Mustayev sədr, Mikayıl Cabbarov müavin oldu - ÜZVLƏR

Strateji investisiya layihələrinin sürətləndirilmiş qaydada icrasının təmin edilməsi və qurumlararası əlaqələndirmənin gücləndirilməsi məqsədilə Komissiya yaradılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov müvafiq Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Komissiya aşağıdakı tərkibdə yaradılıb:

Komissiyanın sədri

  • Şahin Mustafayev – Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini

Komissiya sədrinin müavini

  • Mikayıl Cabbarov - Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri

Komissiyanın üzvləri:

  • Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin müavini
  • Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini
  • Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini
  • Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin müavini
  • Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini
  • Azərbaycan Respublikası əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini
  • Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar nazirinin müavini
  • Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin müavini
  • Azərbaycan Respublikası rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini
  • Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini
  • Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin müavini
  • Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı sədrinin müavini.

Komissiyanın cari fəaliyyətinin təşkili məqsədilə Komissiyanın Katibliyi yaradılıb və Katibliyin funksiyasının həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə həvalə edilib.

Komissiya Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən aparılan ilkin qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən təqdim olunan strateji investisiya layihələrinə baxılmasını və seçilməsini həyata keçirəcək.

Seçilmiş strateji investisiya layihələrinin siyahısını illik əsasda təsdiq edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edəcək.

Strateji investisiya layihələrinin icrası zamanı aidiyyəti qurumlar arasında əlaqələndirməni, yaranan institusional, inzibati, texniki və digər maneələrin operativ olaraq aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlərin görülməsini təmin edəcək.

Strateji investisiya layihələrinin icrası ilə əlaqədar müvafiq təşviq tədbirləri, güzəşt mexanizmləri, infrastruktur dəstəyi, torpaq sahələrinin ayrılması, dövlət zəmanəti, subsidiya barədə və digər təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edəcək.

İldə iki dəfə strateji investisiya layihələrinin icrası ilə bağlı məlumatı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edəcək.

Müzakirə olunan strateji investisiya layihələrinin fəaliyyət istiqamətindən asılı olaraq, zəruri hallarda Komissiyanın üzvü olmayan digər dövlət orqanları (qurumları) Komissiyanın işinə cəlb oluna biləcəklər.

Paylaş:
334

Aktual

Rəsmi

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Mövqe

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Rəsmi

Azərbaycanda Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Mövqe

“Azərbaycan enerji siyasəti ilə etibarlı tərəfdaş statusunu möhkəmləndirib” – Politoloqdan ŞƏRH

Cəmiyyət

Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Sabirabad, Şirvan və Balakəndə qaz kəsiləcək

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Paraplanla ölkəyə 47 kq narkotik gətirənlər saxlanılıblar

Qeyri-sabit hava ilə bağlı fəsadların aradan qaldırılması tədbirləri davam etdirilir - VİDEO

Monteneqroya getmək istəyənlərin nəzərinə - Vizada yenilik

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Son xəbərlər

Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:25

Şri-Lanka prezidenti Azərbaycan dövlət başçısına təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 17:20

Pərviz Şahbazovla Denis Şmıqal arasında görüş keçirilib

Bu gün, 17:17

ABŞ nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

Bu gün, 17:13

Sabirabad, Şirvan və Balakəndə qaz kəsiləcək

Bu gün, 16:59

Milli Məclisin növbədənkənar ilk iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı

Bu gün, 16:59

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 16:56

Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

Bu gün, 16:37

Azərbaycan və Özbəkistan XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı baş tutub

Bu gün, 16:30

Paytaxtda gənc qız yaşadığı binanın üçüncü mərtəbəsindən yıxılıb

Bu gün, 16:20

İtaliyada güclü zəlzələ baş verdi

Bu gün, 16:18

Güclü külək əsir - Faktiki hava

Bu gün, 15:55

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Bu gün, 15:53

Yol polisindən küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq

Bu gün, 15:30

Azərbaycanda ən çox hansı yağ istehsal olunub? – Rəqəmlər açıqlandı

Bu gün, 15:29

Sabahdan müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulu başlayır

Bu gün, 15:12

Lökbatanda iki gün su olmayacaq

Bu gün, 14:54

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Bu gün, 14:40

Azərbaycanda Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 14:29

75 yaşlı kişi avtobusda ölüb

Bu gün, 14:15
Bütün xəbərlər