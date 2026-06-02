Ötən ay 56 aptekdə yoxlama keçirilib, 18-ində nöqsanlar aşkarlanıb
Bu ilin may ayında ümumilikdə 56 aptekdə yoxlama aparılıb.
Bu barədə 1news.az-a Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yoxlamalardan biri Bakı şəhərində, 55-i isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib. Keçirilən yoxlamaların 55-i planlı, biri isə plandankənar olub.
Nəticələrə əsasən, 18 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkar edilib.
Aşkarlanmış pozuntularla bağlı Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə inzibati protokollar tərtib olunub.
