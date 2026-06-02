 ABŞ-də silahlı insident: Ölənlər var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

ABŞ-də silahlı insident: Ölənlər var

Oksana Orucova11:35 - Bu gün
ABŞ-də silahlı insident: Ölənlər var

ABŞ-nin Ayova ştatında ailədaxili münaqişə zəminində baş verdiyi ehtimal olunan silahlı insident nəticəsində 6 nəfər həyatını itirib.


1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə “ABC News” telekanalı məlumat yayıb.


Ştat polisi Muskatin şəhərində iki yaşayış evi və bir iş yerində baş vermiş hadisələrlə bağlı açıqlama yayıb.
Məlumata əsasən, Ryan Villis adlı şəxs əvvəlcə şəhərdəki evlərdən birində 4 nəfəri qətlə yetirib. Daha sonra o, Missisipi çayının sahilində yerləşən piyada cığırına yollanıb.


Hadisəni araşdıran hüquq-mühafizə orqanları daha iki qurbanın olduğunu müəyyən ediblər. Onlardan birinin cəsədi başqa bir evdə, digərinin isə yaxınlıqdakı iş yerində aşkar edilib.


Muskatin Polis İdarəsinin açıqlamasında qeyd olunub ki, ilkin araşdırmalar hadisələrin ailədaxili münaqişə nəticəsində baş verdiyini göstərir. Bildirilib ki, həlak olanların hamısının şübhəlinin ailə üzvləri olduğu ehtimal edilir.
 

Paylaş:
116

Aktual

Rəsmi

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Mövqe

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Rəsmi

Azərbaycanda Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Mövqe

“Azərbaycan enerji siyasəti ilə etibarlı tərəfdaş statusunu möhkəmləndirib” – Politoloqdan ŞƏRH

Dünya

İtaliyada güclü zəlzələ baş verdi

ABŞ-də silahlı insident: Ölənlər var

Trampdan İsrail və İranla bağlı kritik açıqlamalar

İrandan ABŞ-yə sərt mesaj: İsrail hücumları dayanmadan danışıqlar olmayacaq

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Argentina millisinin Futbol üzrə Dünya Çempionatı üçün heyəti açıqlandı

İsrail ordusu HƏMAS-ın yüksək rütbəli komandirini öldürüb

SEPAH: Son sutkada Hörmüz boğazından 24 gəmi keçib

11 milyonu lüks maşınlara və döşəklərə xərclədi

Son xəbərlər

Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:25

Şri-Lanka prezidenti Azərbaycan dövlət başçısına təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 17:20

Pərviz Şahbazovla Denis Şmıqal arasında görüş keçirilib

Bu gün, 17:17

ABŞ nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

Bu gün, 17:13

Sabirabad, Şirvan və Balakəndə qaz kəsiləcək

Bu gün, 16:59

Milli Məclisin növbədənkənar ilk iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı

Bu gün, 16:59

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 16:56

Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

Bu gün, 16:37

Azərbaycan və Özbəkistan XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı baş tutub

Bu gün, 16:30

Paytaxtda gənc qız yaşadığı binanın üçüncü mərtəbəsindən yıxılıb

Bu gün, 16:20

İtaliyada güclü zəlzələ baş verdi

Bu gün, 16:18

Güclü külək əsir - Faktiki hava

Bu gün, 15:55

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Bu gün, 15:53

Yol polisindən küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq

Bu gün, 15:30

Azərbaycanda ən çox hansı yağ istehsal olunub? – Rəqəmlər açıqlandı

Bu gün, 15:29

Sabahdan müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulu başlayır

Bu gün, 15:12

Lökbatanda iki gün su olmayacaq

Bu gün, 14:54

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Bu gün, 14:40

Azərbaycanda Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 14:29

75 yaşlı kişi avtobusda ölüb

Bu gün, 14:15
Bütün xəbərlər