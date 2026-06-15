Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalı xərcini 26 %-ə yaxın artırıb
Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan Türkiyədən 25,112 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim idxal edib.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə İxracatçılar Məclisi məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25,7 % çoxdur.
Təkcə mayda Türkiyə Azərbaycana 3,501 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim ixrac edib ki, bu da bir il əvvələ nisbətən 21,5 % azdır.
5 ayda Türkiyənin geyim ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 4,4 % azalaraq 6,609 milyard ABŞ dollarına, mayda isə 14,9 % azalaraq 1,289 milyard ABŞ dollarına enib.
Türkiyədən ən çox geyim idxalını Almaniya 971,211 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 15,4 % az), Niderland 755,313 milyon ABŞ dolları (6,1 %az) və İspaniya 700,320 milyon ABŞ dolları (2,1 % çox) dəyərində həyata keçirib.