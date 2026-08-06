 Jurnalistin dənizdə batan qardaşı tələbə imiş | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Jurnalistin dənizdə batan qardaşı tələbə imiş

First News Media13:20 - Bu gün
Jurnalistin dənizdə batan qardaşı tələbə imiş

Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 4-də dənizdə batan 2004-cü il təvəllüdlü Ruslan Rafik oğlu Həmidovun meyiti tapılıb.

1news.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, dənizdə batan 22 yaşlı Ruslan Həmidov Milli Aviasiya Akademiyasının Aerokosmik fakültəsinin tələbəsi idi.

Qeyd edək ki, avqustun 2-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsində ən yaxın sularda xilasetmə məntəqəsindən 1.3 km aralı dənizdə nəzarətsiz ərazidə 3 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. 2009-cu il təvəllüdlü Həmidova Aysel Rafik qızı xilas olunub, ilkin yardım göstərilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib, 2014-cü il təvəllüdlü Həmidov Əli Rafik oğlunun meyiti isə sahildə aşkar edilib.

Avqustun 4-də isə 2004-cü il təvəllüdlü Həmidov Ruslan Rafik oğlunun meyiti dalğıclar tərəfindən sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Dənizdə batan şəxslər AzTV-nin əməkdaşı, jurnalist Rəhilə Həmidovanın qardaşlarıdır.
 
 

Paylaş:
73

Aktual

Rəsmi

Prezident AZAL, ASCO və “Azərkosmos”la bağlı Fərman imzaladı

Rəsmi

Bəxtiyar Aslanbəyli “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Sabah temperatur 39 dərəcəyə çatacaq

Cəmiyyət

Türkiyəli professor: Azad olunandan sonra Qarabağda görülən işlər möcüzəvi inkişaf nümunəsidir

Cəmiyyət

DSX: 330 axtarışda olan şəxs saxlanılıb

Jurnalistin dənizdə batan qardaşı tələbə imiş

Sabah temperatur 39 dərəcəyə çatacaq

İsmayıllıda 7 yaşlı uşaq qıcolmadan öldü

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

28 May" və "Nizami" arasında metro işləməyəcək – Alternativ marşrutlar açılır

Xırdalanda ər və arvad arasında insident olub, kişi ölüb - YENİLƏNİB

Nəriman Həsənzadə sabah dəfn olunacaq - YENİLƏNİB

BDYPİ həftəsonu ilə əlaqədar sürücülərə və piyadalara müraciət edib

Son xəbərlər

Prezident AZAL, ASCO və “Azərkosmos”la bağlı Fərman imzaladı

Bu gün, 13:53

DSX: 330 axtarışda olan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:39

"Qarabağ"ın akademiyasında məşqçi təyinatları gerçəkləşib

Bu gün, 13:30

Bəxtiyar Aslanbəyli “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 13:20

Jurnalistin dənizdə batan qardaşı tələbə imiş

Bu gün, 13:20

ABŞ-də silahlı insident: Eyni ailədən 3 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb

Bu gün, 13:05

Sabah temperatur 39 dərəcəyə çatacaq

Bu gün, 12:43

İsmayıllıda 7 yaşlı uşaq qıcolmadan öldü

Bu gün, 12:42

Nəriman Axundzadənin yeni müqaviləsinin detalları

Bu gün, 12:22

Türkiyəli professor: Azad olunandan sonra Qarabağda görülən işlər möcüzəvi inkişaf nümunəsidir

Bu gün, 12:22

Türkiyə səfirliyinin mətbuat müşaviri: Türkiyə və Azərbaycanın media əməkdaşlığı hər ötən gün daha da güclənir

Bu gün, 12:02

Aygün Attar: Türkiyə media nümayəndələri Qarabağda quruculuq işlərini, bölgədə formalaşan yeni reallığı yaxından izlədilər

Bu gün, 11:57

Metroda işlərə niyə avqustun 15-də başlanır? - Sədr açıqladı

Bu gün, 11:41

Bakıda lift təmiri faciə ilə nəticələndi

Bu gün, 11:30

Gəncədə davanı ayırmaq istəyərkən öldürülən iki uşaq atasının FOTOSU

Bu gün, 11:25

Ceyhun Bayramov Kiyevdə Ukrayna PUA-larının sərgisi ilə tanış olub

Bu gün, 11:20

Bakıda ofisdə kişi meyiti tapıldı

Bu gün, 11:18

Azərbaycanda 7 ayda büdcədən 192 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb

Bu gün, 11:05

FHN küləkli havada çimərliklərə gedənlərə müraciət edib

Bu gün, 10:52

Ceyhun Bayramov Ukraynada rəsmi səfərdədir

Bu gün, 10:49
Bütün xəbərlər