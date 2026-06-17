Bakıda küçədə qadın kişini döydü - İkisi də saxlanıldı
Bakıda küçədə qadınla kişinin bir-birini döyməsini əks etdirən görüntülər yayılıb.
Hadisə paytaxtın Nərimanov rayonu Atatürk prospektində baş verib.
Hadisə zamanı tərəflər bir-birinə zərbələr endirib.
Görüntülərdən qadının kişiyə daha çox zərbələr endirdiyi görünür.
Bildirilib ki, insidentdə iştirak edən 38 yaşlı qadın və həmyaşıdı R.Zeynalov polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək ərazi üzrə müvafiq Polis Şöbəsinə gətiriliblər.
Hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir.
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