 33 il əvvəl axtarışa verilən şəxs Almaniyadan Azərbaycana ekstradisiya edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

33 il əvvəl axtarışa verilən şəxs Almaniyadan Azərbaycana ekstradisiya edilib

First News Media10:21 - Bu gün
33 il əvvəl axtarışa verilən şəxs Almaniyadan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Almaniyada tutulub.

Bu barədə 1news.az-a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, nazirlik İnterpolun Azərbaycandakı Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilən və yeri Almaniyada müəyyən edilən daha bir şəxsin iyunun 18-də Azərbaycana ekstradisiyasını həyata keçirib.

Qeyd edilib ki, 1990-cı illərin əvvəlində tamah niyyəti ilə maddi sərvət əldə emək məqsədilə digər şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girib zorakılıqla bağlı olan basqınla müşayiət olunan quldurluq hərəkətləri edərək, zərərçəkmiş Qurbanəli Mustafayevin sağlamlığına ağır zərər vurmaqla onu qəsdən öldürməkdə (Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olmuş Cinayət Məcəlləsinin 94-cü maddəsinin 2-ci bəndi və 145-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin 1,2,3,6,8-ci bəndləri) ittiham edilmiş və 33 il beynəlxalq axtarışda olan Gürcüstan vətəndaşı Şamilov Elşən Həsən oğlunun yeri Almaniyada müəyyən olunub və o, həbs edilib.

Vurğulanıb ki, Baş Prokurorluğun sorğusu və beynəlxalq prosedurlara uyğun tələb olunan sənədlərin təqdimatından, habelə aparılan danışıqlardan sonra həmin şəxsin Azərbaycana ekstradisiyası ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bu, dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunu və Almaniyanın Azərbaycan üçün etibarlı tərəfdaş olmasını bir daha təsdiqləyir.

Şamilov Elşən Həsən oğlu Ədliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq baş idarəsinin və Nazirliyin Penitensiar xidmətinin məsul əməkdaşları tərəfindən Almaniyanın Frankfurt şəhərindən Azərbaycana gətirilib və məhkəmənin həbs qərarına əsasən müvafiq istintaq təcridaxanasına yerləşdirilib.

Nazirlik tərəfindən bu sahədə lazımi tədbirlər davam etdirilir.

Paylaş:
116

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Həftənin cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Rəsmi

İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi keçirilib ...

Siyasət

Azərbaycan Prezidenti Ombudsmanların Beynəlxalq Bakı Sammitinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Yevlaxda ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində bir nəfər həyatını itirib

Tovuz stansiyası və Soyuqbulaq–Salahlı sahələrində enerji sistemi yenilənib

Arvadının başına meyvəqabını vurdu - 1500 manat cərimələndi

Bakıda 45 yaşlı kişi avtomobilində ölüb

Redaktorun seçimi

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda zəlzələ olub

Köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Flora Kərimova Mehriban Əliyevaya təşəkkür etdi

Son xəbərlər

Yevlaxda ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində bir nəfər həyatını itirib

Bu gün, 14:44

Tovuz stansiyası və Soyuqbulaq–Salahlı sahələrində enerji sistemi yenilənib

Bu gün, 14:26

Paşinyan Ermənistanda yeni parlament seçkilərinin keçirilməsini istisna edib

Bu gün, 14:03

Moskvada azərbaycanlı iş adamlarına məxsus bazar yanır - VİDEO

Bu gün, 13:51

Prezident İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinə “Dostluq” ordenini təqdim edib

Bu gün, 13:39

Leonid Brejnevin nəticəsi Ukraynada əsir düşüb

Bu gün, 13:29

İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 13:19

Arvadının başına meyvəqabını vurdu - 1500 manat cərimələndi

Bu gün, 12:54

Bakıda 45 yaşlı kişi avtomobilində ölüb

Bu gün, 12:48

Həftənin cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:27

Rəna Məmmədova TƏBİB-in İcraçı direktoruna müşavir təyin edilib

Bu gün, 12:24

Azərbaycanda 5 ayda avtobus istehsalı 4 dəfədən çox artıb

Bu gün, 11:50

İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:44

Müəllimlərin geyimi ilə bağlı yanlış təqdimat - Əslində necə olacaq?

Bu gün, 11:36

Azərbaycanda 5 min manat maaş alan işçilər kimlərdir?

Bu gün, 11:31

Sabah ölkə üzrə pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 11:22

Azərbaycanda 5 ayda benzin istehsalı 8 %-ə yaxın artıb

Bu gün, 11:14

Azərbaycan Prezidenti Ombudsmanların Beynəlxalq Bakı Sammitinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:03

Yardımlıda 6500 ədəd xaş-xaş kolu məhv edildi

Bu gün, 11:03

Şahbaz Şərif: ABŞ və İran arasında “İslamabad Razılaşması” imzalanıb

Bu gün, 10:52
Bütün xəbərlər