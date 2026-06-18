 Sertifikasiya üzrə test imtahanının ikinci günündə 3 mindən çox müəllim iştirak edib | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Sertifikasiya üzrə test imtahanının ikinci günündə 3 mindən çox müəllim iştirak edib

Ayşən Salehli17:32 - Bu gün
Sertifikasiya üzrə test imtahanının ikinci günündə 3 mindən çox müəllim iştirak edib

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsinin ikinci günü yekunlaşıb.

Bu barədə 1news.az-a MÜTDA-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, test imtahanında 3548 nəfər müəllim iştirak edib, 98% davamiyyət qeydə alınıb.Bu gün təşkil olunan təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsinin apellyasiya müraciətlərinin qəbuluna 19 iyun saat 12:00-dan etibarən start veriləcək.

Proses və nəticələrlə bağlı hər hansı narazılığı və ya şikayəti olan müəllimlər portal.edu.az platformasının “Sertifikatlaşdırma” bölməsinə daxil olmaqla müraciətlərini ünvanlaya bilərlər.

Qeyd edək ki, müraciətlərin qəbulu 19 iyul saat 12:00-a qədər davam edəcək. Müraciətlərin təhlilindən sonra yekun nəticələr elan ediləcək.

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