 “Vital Hospital”da ölü doğulan uşağın zirzəmiyə atıldığı iddialarına görə ilə araşdırma başlandı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

“Vital Hospital”da ölü doğulan uşağın zirzəmiyə atıldığı iddialarına görə ilə araşdırma başlandı

First News Media11:31 - Bu gün
“Vital Hospital”da ölü doğulan uşağın zirzəmiyə atıldığı iddialarına görə ilə araşdırma başlandı

Sosial şəbəkələrdə “Vital Hospital”la bağlı yayılan məlumat Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin diqqətindədir.

1news.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı araşdırmaya başlanılıb və hüquq-mühafizə orqanları məlumatlandırılıb.

Araşdırmanın nəticələrinə əsasən ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

Xatırldaq ki, "Vital Hospital"da ölü doğulan uşağın zirzəmiyə atıldığı iddia edilib. Belə ki, bu barədə zərərçəkən sosial media hesablarında paylaşım edib.

Paylaşımlarda zərərçəkən şəxs iddia edib ki, heç bir müalicəsinə, müayinəsinə baxmayaraq, körpəsi ölü doğulub və onun meyiti morqa qoyulmayıb, zirzəmiyə atılıb.

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