İntensiv yağış yağacaq, sel keçəcək - HAVA XƏBƏRDARLIĞI
Dağlıq və dağətəyi rayonlara intensiv yağış yağacaq, bəzi çaylardan sel keçəcək.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, iyulun 11-13-də Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
"Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur", - deyə məlumatda qeyd edilib.
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