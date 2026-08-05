 Britaniyaya aparılan yük maşınından külli miqdarda tiryək çıxdı - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Britaniyaya aparılan yük maşınından külli miqdarda tiryək çıxdı - VİDEO

First News Media12:34 - Bu gün
Britaniyaya aparılan yük maşınından külli miqdarda tiryək çıxdı - VİDEO

Naxçıvanda İrandan Böyük Britaniyaya yük aparan avtomobildə külli miqdarda narkotik aşkar olunub.

1news.az xəbər verir ki, Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin "Şahtaxtı" gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrandan Böyük Britaniyaya "qarışıq ərzaq" yükü aparan nəqliyyat vasitəsində narkotik axtarışı üzrə xidməti itin tətbiqi ilə gömrük yoxlaması aparılıb.

Nəticədə nəqliyyat vasitəsinin dartıcısındakı soyuducunun alt hissəsində kustar üsulla düzəldilmiş gizli saxlanc yerindən külli miqdarda - 4 kiloqram 500 qram narkotik vasitə - tiryək aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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