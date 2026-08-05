 Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 204 mənzil əlavə olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 204 mənzil əlavə olunub

First News Media14:30 - Bu gün
Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 204 mənzil əlavə olunub

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsinin Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşən 204 yeni, tam təmirli mənzili vətəndaşlara təqdim edib.

1news.az Fonda istinadən xəbər verir ki, yaşayış sahələri 1, 2 və 3 otaqlı olmaqla, aylıq ödənişləri 620 manatdan başlayır.

Yeni mənzillər seçim üçün avqustun 12-də, saat 15:00-dan açıq olacaq. Vətəndaşlar təqdim olunan yaşayış sahələrinin siyahısı ilə bu keçid vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Müraciətlərin qəbulu və yaşayış sahələrinin seçimi Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə (e-gov.az) inteqrasiya edilmiş "Elektron ipoteka və kredit zəmanət" sistemi üzərindən həyata keçirilir.

Müraciətlər zamanı təhlükəsizliyin və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə yaşayış sahələrinin seçimi SİMA biometrik identifikasiya üsulu ilə həyata keçiriləcək. SİMA biometrik identifikasiya üsulunun tətbiqi ilə bağlı təlimatla bu keçid vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

Paylaş:
93

Aktual

Cəmiyyət

Böyük Qayıdış: Xocavənddə yeni sakinlər mənzillərinə qovuşdu - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Məşhur aparıcı Nigar Fərhadın əri həbs edildi

Cəmiyyət

Sabah Bakıda güclü külək əsəcək – Sarı xəbərdarlıq

Dünya

Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin ilk qadın generalı təyin olunub

Cəmiyyət

Xəzərdə qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanıldı

Abşeron çimərliklərində sabah küləkli hava gözlənilir

Bakıda 24 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib

Məşhur aparıcı Nigar Fərhadın əri həbs edildi

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Xırdalanda ər və arvad arasında insident olub, kişi ölüb - YENİLƏNİB

Ramiz Alıyev: "İnsan alveri XXI əsrin ən ağır transmilli cinayətlərindən biridir"

"Carlsberg Azerbaijan PepsiCo"nun Azərbaycanda bottleri olacaq - FOTO

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə vəfat edib

Son xəbərlər

Xəzərdə qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 17:43

Abşeron çimərliklərində sabah küləkli hava gözlənilir

Bu gün, 17:30

Bakıda 24 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib

Bu gün, 17:19

Məşhur aparıcı Nigar Fərhadın əri həbs edildi

Bu gün, 17:10

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə buğda göndəriləcək

Bu gün, 16:54

Evdən qızıl-zinət əşyaları oğurlayan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:32

Sabah Bakıda güclü külək əsəcək – Sarı xəbərdarlıq

Bu gün, 16:20

Şirvan kanalı bərpa edildi

Bu gün, 16:06

Ombudsman əlilliyi olan şəxslərin müraciətləri əsasında tövsiyələr hazırlayacaq

Bu gün, 15:52

Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin ilk qadın generalı təyin olunub

Bu gün, 15:34

Birgə əməliyyat: Məhkumun gizli silah-sursatı üzə çıxdı

Bu gün, 15:02

Böyük Qayıdış: Xocavənddə yeni sakinlər mənzillərinə qovuşdu - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:31

Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 204 mənzil əlavə olunub

Bu gün, 14:30

Lənkəranda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 14:16

Sosial şəbəkələrdə yaş məhdudiyyəti tələbinin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib

Bu gün, 13:56

"Kəpəz" futbolçusu Ümid Səmədovla müqaviləni yeniləyib

Bu gün, 13:50

Prezident 2 fərman imzaladı

Bu gün, 13:38

Dövlət mülkiyyətində olan əsas vəsaitlərin verilməsi qaydası dəyişib

Bu gün, 13:27

Vüsal Aslanovdan yeni rəis - Təyinatları

Bu gün, 13:13

Britaniyaya aparılan yük maşınından külli miqdarda tiryək çıxdı - VİDEO

Bu gün, 12:34
Bütün xəbərlər