Lənkəranda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var
Lənkəran rayonunda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində xəsarət alanlar var.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Liman şəhərində baş verib.
Bakı istiqamətində hərəkət edən "Kia Ceed" və əks tərəfdən gələn "Opel" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində "Kia"da olan üç nəfər – Cəlilabad sakinləri Vüsal Seymur oğlu Şahbazov, Sadiq Əlizamin oğlu Heydərov və Adil Camal oğlu Əliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.
Onlar Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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