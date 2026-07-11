 Azərbaycanın yol polisi MDB birincisi oldu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanın yol polisi MDB birincisi oldu

First News Media15:50 - Bu gün
Azərbaycanın yol polisi MDB birincisi oldu

Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Avtomobil Müfəttişliyinin yaradılmasının 90 illiyi münasibətilə Moskva şəhərində keçirilən “ən yaxşı yol patrul xidməti əməkdaşı” adlı peşəkar ustalıq müsabiqəsində Azərbaycan polisi uğura imza atıb.

1news.az xəbər verir ki, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis kapitanı Emil İbrahimov müsabiqəyə dəvət olunmuş MDB ölkələrinin yol patrul xidməti əməkdaşları arasında birinci yerə layiq görülüb. Müsabiqədə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan və Azərbaycandan olan yol polisi əməkdaşları iştirak ediblər.

Yarış iştirakçılarının peşə hazırlığı bir neçə istiqamət üzrə qiymətləndirilib. Sınaqlar yol hərəkəti qaydaları üzrə test imtahanı, yol hərəkətinin tənzimlənməsi və nizamlanması, yol nəqliyyat hadisələri zamanı ilkin tibbi yardım bacarıqları, atəş hazırlığı, silahla davranış və təhlükəsizlik qaydaları, praktiki atıcılıq və fiziki hazırlıq mərhələlərini əhatə edib.

Bütün mərhələlər üzrə yüksək nəticə göstərən polis kapitanı Emil İbrahimov birinci yeri qazanaraq yarışın qalibi olub.

Qeyd edək ki, bu, Emil İbrahimovun nüfuzlu müsabiqədə ilk uğuru deyil. O, Dövlət Avtomobil Müfəttişliyinin yaradılmasının 80 illiyi münasibətilə keçirilən beynəlxalq yarışda da MDB ölkələrinin yol patrul xidməti əməkdaşları arasında birinci yerə layiq görülmüşdü. Qaliblərin təltifetmə mərasimində Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər şəxsləri iştirak edib.

Paylaş:
49

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub

Rəsmi

Şuşada “Sadıqcanın evi”nin bərpadan sonra açılışı olub - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində görülən işlərlə tanış olub və kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb - FOTO

Cəmiyyət

Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Burkina-Fasonun Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutu arasında memorandum imzalanıb

Cəmiyyət

Azərbaycanın yol polisi MDB birincisi oldu

Fatiməni qətlə yetirməkdə ittiham olunan xalası oğlu Batumidə tutuldu

Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündüz reyslərinin açılması gündəmdə deyil

Bakıda motosikletinin təmiri üçün eyni markalı motosikleti oğurlayan şəxs saxlanılıb

Polis itkin düşmüş kimi axtarılan 9 nəfəri tapıb

AZAL Qars şəhərinə uçuşlara başlayır

Son xəbərlər

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub

Bu gün, 16:15

Azərbaycanın yol polisi MDB birincisi oldu

Bu gün, 15:50

Şuşada “Sadıqcanın evi”nin bərpadan sonra açılışı olub - FOTO

Bu gün, 15:27

Fatiməni qətlə yetirməkdə ittiham olunan xalası oğlu Batumidə tutuldu

Bu gün, 15:18

Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO

Bu gün, 15:05

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 14:28

İlin sonuna qədər İlin sonunadək Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndinə qayıdacaq ailələrin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:24

İlham Əliyev Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində görülən işlərlə tanış olub və kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb - FOTO

Bu gün, 14:09

Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Burkina-Fasonun Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutu arasında memorandum imzalanıb

Bu gün, 13:32

Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu dekolonizasiya məsələsini beynəlxalq səviyyəyə çıxarıb

Bu gün, 12:57

Taleh Yüzbəyovun reklamı qalmaqal yaratdı – aktyordan tənqidlərə cavab: “Siz ali cins deyilsiniz” - VİDEO

Bu gün, 12:53

Jan-Mişel Bryun: Qarabağ müharibəsi zamanı Qərbdə münaqişənin birtərəfli işıqlandırıldığını gördüm

Bu gün, 12:35

38 dərəcə isti, yağış, dolu - Bazar gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:33

Sedrik Avundu: Azərbaycan xalqların dekolonizasiyası prosesinin təşviqində mühüm rol oynayır

Bu gün, 12:14

Olston Lourens: Bakı Təşəbbüs Qrupu bütün dünyanın gələcəyi üçün son dərəcə vacib iş görür

Bu gün, 12:02

Paytaxtda növbəti iməclik keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:59

Bakıda iki motosiklet toqquşdu: 22 yaşlı sürücü həlak oldu

Bu gün, 11:24

Prezident Laçında Hoçaz çayının üzərindəki su elektrik stansiyalarının açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 11:16

FHN-dən nəzərdə tutulmamış su hövzələrində çimməklə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 11:10

İlham Əliyev Laçında “Həkəriçay” su anbarının təməlini qoyub - FOTO

Bu gün, 11:04
Bütün xəbərlər