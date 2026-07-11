 Zərdabda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Zərdabda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

Qafar Ağayev16:38 - Bu gün
Zərdabda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

Zərdabda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb.

1news.az-ın məlumatına görə, Zərdab Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə avtomobili narkotik vasitələrin təsiri altında idarə edən N.Ağazadə saxlanılıb.

Müayinə zamanı onun narkotik vasitə olan marixuana istifadə etdiyi məlum olub.

Sürücü barəsində toplanmış material hüquqi qiymət verilməsi üçün rayon məhkəməsinə göndərilib.

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