Azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlandı
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən ötən həftə (06.07.2026-12.07.2026) icra olunan əməliyyatlar barədə məlumat açıqlanıb.
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) 1news.az-a verilən məlumata görə, işğaldan azad edilmiş bölgələrdə ötən həftə 54 piyada əleyhinə mina, 60 tank əleyhinə mina, 237 Partlamamış Hərbi Sursat (PHS) aşkarlanıb.
Bildirilib ki, 1421,8 hektar ərazi mina və PHS-lərdən təmizlənib.
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