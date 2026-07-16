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Cəmiyyət

Bakıda bu ilin birinci yarısında 6909 cinayət törədilib

First News Media17:43 - 16 / 07 / 2026
Bakıda bu ilin birinci yarısında 6909 cinayət törədilib

Bakı şəhərinin ərazisində prokurorluq və daxili işlər orqanları üzrə 2026-cı ilin birinci yarımilıcəmi 6909 törədilmiş cinayət hadisəsi qeydiyyata alınIb.

1news.az xəbər verir ki, bunu onların 93,2 %-nin açılması təmin olunmuşdur.

Bakı şəhərinin daxili işlər orqanları ilə birlikdə qarşılıqlı işgüzar münasibətlər qurulmaqla həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2026-cı ilin birinci yarımilində paytaxt ərazisində törədilən qəsdən adam öldürmə və qəsdən adam öldürməyə cəhd cinayətlərinin hamısının açılması təmin edilmişdir.

Bildirilmişdir ki, ümumilikdə şəhərin prokurorluq orqanları tərəfindən hesabat dövründə 120 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmış, onlardan 70 iş baxılması üçün müvafiq məhkəmələrə göndərilmişdir. Paytaxtın daxili işlər orqanlarının istintaq qurumları tərəfindən isə hesabat dövründə cəmi 3148 cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq, 2338 iş məhkəmələrə göndərilmişdir.

Bakı şəhəri üzrə prokurorluq orqanları tərəfindən ibtidai istintaqı tamamlanmış cinayət işləri üzrə ümumilikdə dövlətə, fiziki və hüquqi şəxslərə vurulmuş 8 milyon 777 min 740 manat məbləğində maddi ziyanın 6 milyon 432 min 712 manatı və ya 73,2 %-nin ödənilməsi təmin edilmişdir.

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