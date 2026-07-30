Azərbaycanın Pakistandakı səfiri diplomatik missiyasını başa çatdırır
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Azərbaycanın İslamabaddakı səfiri Xəzər Fərhadovu diplomatik missiyasının başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə X.Fərhadov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifə vida səfəri etmək mənim üçün böyük şərəf idi. Qardaş ölkələrimiz bütün əməkdaşlıq sahələrində strateji tərəfdaşlığı daim daha da yüksək səviyyəyə qaldıracaqlar", - diplomat yazıb.
It was distinct privilege to conduct farewell call on H.E. Mr. Muhammad Shehbaz Sharif @CMShehbaz Prime Minister of Pakistan. Our brotherly nations are destined to elevate their strategic partnership to even greater heights across all areas of cooperation.
🇦🇿🇵🇰 Dosti Zindabad!!! pic.twitter.com/CdEs3tqUi3 — Khazar Farhadov 🇦🇿 (@k_farhadov) July 30, 2026