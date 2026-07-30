 Fatimə Bayramova Bakıda keçirilən U-17 dünya çempionatına qələbə ilə start verib | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

Fatimə Bayramova Bakıda keçirilən U-17 dünya çempionatına qələbə ilə start verib

First News Media11:18 - Bu gün
Fatimə Bayramova Bakıda keçirilən U-17 dünya çempionatına qələbə ilə start verib

Azərbaycanın qadın güləşçisi Fatimə Bayramova Bakıda keçirilən U-17 dünya çempionatına qələbə ilə start verib.

1news.az xəbər verir ki, 53 kq çəki dərəcəsində yarışan idmançı təsnifat mərhələsində israilli Sela Rozovu 11:0 hesabı ilə məğlub edib.

Qeyd edək ki, dünya çempionatı Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Mübarizəyə 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi qatılıb. Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir.

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