Naxçıvanda ötən ay 50 yanğın hadisəsi qeydə alınıb
2026-cı ilin iyul ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) ərazisində ümumilikdə 50 yanğın hadisəsi qeydə alınıb.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan MR Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Məlumatda Şərur və Kəngərli rayonlarının hər birində 11, Naxçıvan şəhərində 7, Şahbuz rayonunda 6, Sədərək rayonunda 5, Babək və Ordubad rayonlarının hər birində 4, Culfa rayonunda isə 2 yanğın hadisəsinin baş verdiyi qeyd olunub.
Statistikaya əsasən, iyul ayında ən çox yanğın hadisəsi Şərur və Kəngərli rayonlarında, ən az yanğın isə Culfa rayonunda qeydə alınıb.
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