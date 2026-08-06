AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,1 % artaraq 1,9633 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,04 % azalaraq 2,1023 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9633
|
100 Rusiya rublu
|
2,1023
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1981
|
1 Belarus rublu
|
0,5897
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1198
|
1 Çexiya kronu
|
0,0811
|
1 Çin yuanı
|
0,2519
|
1 Danimarka kronu
|
0,2626
|
1 Gürcü larisi
|
0,6486
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2882
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1791
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1054
|
1 İsrail şekeli
|
0,5646
|
1 Kanada dolları
|
1,2130
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4975
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3613
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5421
|
1 Moldova leyi
|
0,0974
|
1 Norveç kronu
|
0,1781
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6117
|
1 Polşa zlotası
|
0,4565
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3743
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3268
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4526
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3232
|
Türk lirəsi
|
0,0357
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0380
|
Yapon yeni
|
1,0777
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9997
|
Qızıl
|
7246,8960
|
Gümüş
|
105,6339
|
Platin
|
2986,3730
|
Palladium
|
2335,0265