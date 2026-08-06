 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:22 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,1 % artaraq 1,9633 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,04 % azalaraq 2,1023 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9633

100 Rusiya rublu

2,1023

1 Avstraliya dolları

1,1981

1 Belarus rublu

0,5897

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1198

1 Çexiya kronu

0,0811

1 Çin yuanı

0,2519

1 Danimarka kronu

0,2626

1 Gürcü larisi

0,6486

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2882

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1791

1 İsveçrə frankı

2,1054

1 İsrail şekeli

0,5646

1 Kanada dolları

1,2130

1 Küveyt dinarı

5,4975

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3613

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5421

1 Moldova leyi

0,0974

1 Norveç kronu

0,1781

100 Özbək somu

0,0143

100 Pakistan rupisi

0,6117

1 Polşa zlotası

0,4565

1 Rumıniya leyi

0,3743

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3268

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4526

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3232

Türk lirəsi

0,0357

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0777

Yeni Zelandiya dolları

0,9997

Qızıl

7246,8960

Gümüş

105,6339

Platin

2986,3730

Palladium

2335,0265

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