 DİM: Kolleclərin qabiliyyət imtahanlarında abituriyentlərin sayı 39 faiz artıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

DİM: Kolleclərin qabiliyyət imtahanlarında abituriyentlərin sayı 39 faiz artıb

First News Media09:59 - Bu gün
DİM: Kolleclərin qabiliyyət imtahanlarında abituriyentlərin sayı 39 faiz artıb

Kolleclərin qabiliyyət imtahanlarında abituriyentlərin sayı 39 faiz artıb.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hazırda tam (11 illik) və ümumi (9 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qabiliyyət tələb edən ixtisaslarına qəbul olmaq üçün keçirilən qabiliyyət imtahanları başa çatıb.

Bu il tam orta təhsil bazası üzrə qabiliyyət imtahanlarında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçən abituriyentlərin ümumi sayının 2025-ci ildəki 2396 nəfərdən 2026-cı ildə 3332 nəfərə yüksəldiyini (936 nəfərlik və ya 39% artım) müşahidə edirik. Müsbət qiymət alanların qeydiyyatdan keçənlərin sayına olan nisbəti (uğur faizi) 2025-ci ildə 34.52%, 2026-cı ildə 41.1% olub. Bu göstəricilər təsdiq edir ki, müraciət edən abituriyentlərin kəmiyyət artımı özünü keyfiyyət yüksəlişində də büruzə verib.

Burada müvafiq cədvəllərdə ixtisaslar üzrə qeydiyyatdan keçənlərin, imtahana gəlməyənlərin, qeyri-məqbul alanların, müsbət qiymət alanların sayı, həmçinin plan yerləri ilə tanış ola bilərsiniz.

Bu il ümumi orta təhsil bazasında qabiliyyət imtahanlarında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçən abituriyentlərin ümumi sayı 2025-ci ildəki 2143 nəfərdən 2026-cı ildə 1954 nəfərə qədər azalıb (189 nəfər və ya 8.8% azalma). Müsbət qiymət alanların qeydiyyatdan keçənlərin sayına olan nisbəti (uğur faizi) 2025-ci ildə 53.9%, 2026-cı ildə isə 55.4% olub. Bu dinamika abituriyent sayının azalması fonunda keyfiyyət göstəricilərinin qismən artdığını nümayiş etdirir.

Burada müvafiq cədvəllərdə ixtisaslar üzrə qeydiyyatdan keçənlərin, imtahana gəlməyənlərin, qeyri-məqbul alanların, müsbət qiymət alanların sayı, həmçinin plan yerləri ilə tanış ola bilərsiniz.

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