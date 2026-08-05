AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,22 % artaraq 1,9610 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,59 % azalaraq 2,1031 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9610
|
100 Rusiya rublu
|
2,1031
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1982
|
1 Belarus rublu
|
0,5897
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1191
|
1 Çexiya kronu
|
0,0811
|
1 Çin yuanı
|
0,2519
|
1 Danimarka kronu
|
0,2623
|
1 Gürcü larisi
|
0,6480
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2873
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1786
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1030
|
1 İsrail şekeli
|
0,5671
|
1 Kanada dolları
|
1,2079
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4929
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3610
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5436
|
1 Moldova leyi
|
0,0975
|
1 Norveç kronu
|
0,1782
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6117
|
1 Polşa zlotası
|
0,4567
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3735
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3266
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3209
|
Türk lirəsi
|
0,0357
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0381
|
Yapon yeni
|
1,0783
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9980
|
Qızıl
|7030,3585
|
Gümüş
|
103,2679
|
Platin
|
2984,2820
|
Palladium
|2317,5845