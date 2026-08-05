 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:50 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,22 % artaraq 1,9610 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,59 % azalaraq 2,1031 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9610

100 Rusiya rublu

2,1031

1 Avstraliya dolları

1,1982

1 Belarus rublu

0,5897

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1191

1 Çexiya kronu

0,0811

1 Çin yuanı

0,2519

1 Danimarka kronu

0,2623

1 Gürcü larisi

0,6480

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2873

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1786

1 İsveçrə frankı

2,1030

1 İsrail şekeli

0,5671

1 Kanada dolları

1,2079

1 Küveyt dinarı

5,4929

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3610

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5436

1 Moldova leyi

0,0975

1 Norveç kronu

0,1782

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6117

1 Polşa zlotası

0,4567

1 Rumıniya leyi

0,3735

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3266

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3209

Türk lirəsi

0,0357

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0381

Yapon yeni

1,0783

Yeni Zelandiya dolları

0,9980

Qızıl

7030,3585

Gümüş

103,2679

Platin

2984,2820

Palladium

2317,5845
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