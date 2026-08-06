"Qarabağ"ın akademiyasında məşqçi təyinatları gerçəkləşib
"Qarabağ" futbol klubunun akademiyasında 2026/2027 mövsümündə komandaları çalışdıracaq məşqçilər müəyyənləşib.
1news.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komandalar akademiya koordinatoru Aftandil Hacıyevin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərəcəklər.
Koordinator köməkçiləri və seleksiyaçılar vəzifəsinə İlkin Hüseynov, Yaşar Hüseynov, Vəli Hüseynov və Baba Əsgərov təyin olunublar.
Əvəzedici komanda
Baş məşqçi: Maksim Medvedev
Məşqçi: Xəyal Həsənov
Qapıçı məşqçisi: Muarem Zekir
Analitik: Anar Səfərov
U-19
Baş məşqçi: Rəşad Sadiqov
Məşqçi: Səbuhi Həsənov
Qapıçı məşqçisi: Əli Həsənli
U-17
Baş məşqçi: Samir Musayev
Məşqçi: Nicat Abbasov
Qapıçı məşqçisi: Oruc Quliyev
U-16
Baş məşqçi: Emin Mollayev
Məşqçi: Samir Qasımov
Qapıçı məşqçisi: Həsən Hüseynov
U-15
Baş məşqçi: Asif Əlizadə
Məşqçi: Elmir Mirzəyev
Qapıçı məşqçisi: Emin Kazımov
U-14
Baş məşqçi: Elçin Rəhimli
Məşqçi: İbrahim Aslanlı
U-13
Baş məşqçi: Şöhrət Yusifov
U-12
Baş məşqçi: Ülvi Tarverdiyev
U-11
Baş məşqçi: Asiman Yusubov
U-10
Baş məşqçi: Əlibəy Məmmədli
Məşqçi: Asiman Yusubov
U-9
Baş məşqçi: Salman Atluxanov
U-8
Baş məşqçi: Əziz Mikayılov