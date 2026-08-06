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İdman

"Qarabağ"ın akademiyasında məşqçi təyinatları gerçəkləşib

First News Media13:30 - Bu gün
"Qarabağ"ın akademiyasında məşqçi təyinatları gerçəkləşib

"Qarabağ" futbol klubunun akademiyasında 2026/2027 mövsümündə komandaları çalışdıracaq məşqçilər müəyyənləşib.

1news.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komandalar akademiya koordinatoru Aftandil Hacıyevin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərəcəklər.

Koordinator köməkçiləri və seleksiyaçılar vəzifəsinə İlkin Hüseynov, Yaşar Hüseynov, Vəli Hüseynov və Baba Əsgərov təyin olunublar.

Əvəzedici komanda

Baş məşqçi: Maksim Medvedev

Məşqçi: Xəyal Həsənov

Qapıçı məşqçisi: Muarem Zekir

Analitik: Anar Səfərov

U-19

Baş məşqçi: Rəşad Sadiqov

Məşqçi: Səbuhi Həsənov

Qapıçı məşqçisi: Əli Həsənli

U-17

Baş məşqçi: Samir Musayev

Məşqçi: Nicat Abbasov

Qapıçı məşqçisi: Oruc Quliyev

U-16

Baş məşqçi: Emin Mollayev

Məşqçi: Samir Qasımov

Qapıçı məşqçisi: Həsən Hüseynov

U-15

Baş məşqçi: Asif Əlizadə

Məşqçi: Elmir Mirzəyev

Qapıçı məşqçisi: Emin Kazımov

U-14

Baş məşqçi: Elçin Rəhimli

Məşqçi: İbrahim Aslanlı

U-13

Baş məşqçi: Şöhrət Yusifov

U-12

Baş məşqçi: Ülvi Tarverdiyev

U-11

Baş məşqçi: Asiman Yusubov

U-10

Baş məşqçi: Əlibəy Məmmədli

Məşqçi: Asiman Yusubov

U-9

Baş məşqçi: Salman Atluxanov

U-8

Baş məşqçi: Əziz Mikayılov

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