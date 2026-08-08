 Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb

14:51 - Bu gün
Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Vaşinqton sülh sammitinin birinci ildönümü ilə bağlı video paylaşıb.

1news.az xəbər verir ki, H.Hacıyev bu barədə "X" hesabında yazıb.

"Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb. Vaşinqton sammitindən bir il ötür", - H.Hacıyev qeyd edib.

Paylaş:
108

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevlə Donald Tramp arasında telefon danışığı olub

Mövqe

Tarixi görüşdən bir il sonra: Cənubi Qafqazda geoiqtisadiyyat necə yeni güc mərkəzinə çevrildi?

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb

Siyasət

Vaşinqton razılaşmaları Cənubi Qafqazda nəyi dəyişir? – Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığında yeni mərhələ - ŞƏRH

Siyasət

Britaniya səfirliyi Vaşinqton sammitinin ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb

Vaşinqton razılaşmaları Cənubi Qafqazda nəyi dəyişir? – Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığında yeni mərhələ - ŞƏRH

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki hərbi attaşelərinin və nümayəndələrinin illik iclası keçirilib

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Ombudsman əlilliyi olan şəxslərin müraciətləri əsasında tövsiyələr hazırlayacaq

Tahir Kərimliyə ağır itki

Ceyhun Bayramov Ukrayna XİN-də Azərbaycan və Qafqaza dair arxiv sənədlərlə tanış olub

Nazir: "İşğaldan azad olunmuş ərazilərin mina ilə çirklənməsi Azərbaycan üçün ən ciddi problemlərdən biridir"

Son xəbərlər

İlham Əliyevlə Donald Tramp arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 19:28

Britaniya səfirliyi Vaşinqton sammitinin ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 18:07

Sabunçuda 29 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 17:30

Polis əməkdaşları qumbara, mərmi və patronlar aşkarlayıb

Bu gün, 17:17

Abbas Əraqçi: İran və Oman Hörmüz boğazında yeni gəmiçilik marşrutu üzrə razılaşmaya yaxındır

Bu gün, 16:20

Messinin atası vəfat edib

Bu gün, 15:55

İşlədiyi evdən 10 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:42

FHN su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib

Bu gün, 15:18

Tarixi görüşdən bir il sonra: Cənubi Qafqazda geoiqtisadiyyat necə yeni güc mərkəzinə çevrildi?

Bu gün, 14:54

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb

Bu gün, 14:51

Vaşinqton razılaşmaları Cənubi Qafqazda nəyi dəyişir? – Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığında yeni mərhələ - ŞƏRH

Bu gün, 14:37

Taksidən pul və bank kartları oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:30

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki hərbi attaşelərinin və nümayəndələrinin illik iclası keçirilib

Bu gün, 13:47

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ açıqlandı

Bu gün, 13:19

Nikol Paşinyan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 12:44

Pirşağıda batan 16 yaşlı gəncin meyiti tapılıb

Bu gün, 12:15

Vaşinqtonda Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin tarixi görüşündən bir il ötür

Bu gün, 11:46

Müəllimlərin faktiki yaşayış rayonuna uyğun vakansiya seçimi başlayıb

Bu gün, 11:38

Ağdaşda nikah yaşına çatmayan şəxsin nişan mərasimi ilə bağlı müvafiq ekspertizalar təyin edilib

Bu gün, 11:25

Azərbaycanda 61 cinayət hadisəsinin açılması təmin edilib

Bu gün, 10:56
Bütün xəbərlər