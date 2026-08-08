Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Vaşinqton sülh sammitinin birinci ildönümü ilə bağlı video paylaşıb.
1news.az xəbər verir ki, H.Hacıyev bu barədə "X" hesabında yazıb.
"Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb. Vaşinqton sammitindən bir il ötür", - H.Hacıyev qeyd edib.
President Ilham Aliyev — won the war, but also won the peace!
One year since the Washington Peace Summit. pic.twitter.com/B7tuoD3rwh — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 8, 2026
108