Dövlət başçısı: Heç vaxt hansısa ölkəyə qarşı riyakarlıq göstərməmişik
"Azərbaycan heç vaxt hansısa ölkəyə qarşı iküzlülük, riyakarlıq göstərməyib".
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı bildirib.
"Halbuki belə münasibətlərlə dəfələrlə üzləşmişdik və bu gün də üzləşirik", - deyən dövlət başçısı qeyd edib ki, amma biz heç vaxt onlar kimi ola bilmərik. Prezident, həmçinin vurğulayıb: "Biz özümüzə hörmət edən insanlarıq, biz ləyaqətlə yaşayırıq, siyasətimizi də ləyaqətlə aparırıq. Bizim timsalımızda hər kəs görə bilər ki, bu mümkündür".
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