 İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib | 1news.az | Xəbərlər
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İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib

Qafar Ağayev15:35 - Bu gün
İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib.

Bu barədə 1news.az-a Prezidentin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Dövlət başçısı İlham Əliyev Prezident Vladimir Putini ad günü münasibətilə təbrik edib, ona möhkəm cansağlığı, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb.

Rusiya Prezidenti təbrikə və göstərilən diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.

Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafından məmnunluqlarını ifadə edib, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

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