 Azərbaycanda dəmir yolu ilə yük daşımalarında artım olub - RƏQƏMLƏR | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Azərbaycanda dəmir yolu ilə yük daşımalarında artım olub - RƏQƏMLƏR

Qafar Ağayev16:45 - Bu gün
Azərbaycanda dəmir yolu ilə yük daşımalarında artım olub - RƏQƏMLƏR

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC (ADY) 2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında 13 mln. 882 min 84 ton yük daşıyıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə ADY-nin məlumatında bildirilib.

Qeyd olunub ki, ötən ilin eyni dövründə dəmir yolu ilə 12 mln. 510 min 288 ton yük daşınıb. Beləliklə, bu ilin doqquz ayında yükdaşımaların həcmi illik müqayisədə 11% artıb.

Təkcə sentyabr ayında isə ADY 1 mln. 766 min ton yük daşıyıb. Bu göstərici 2025-ci ilin sentyabr ayı ilə müqayisədə 29% çoxdur. Ötən ilin sentyabrında dəmir yolu ilə 1 mln. 370 min 303 ton yük daşınıb.

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