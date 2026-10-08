 Astara gömrük postunda külli miqdarda heroin və “metadon” həbləri aşkar edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Astara gömrük postunda külli miqdarda heroin və “metadon” həbləri aşkar edilib

Qafar Ağayev10:15 - Bu gün
Astara gömrük postunda külli miqdarda heroin və “metadon” həbləri aşkar edilib

Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən kompleks əməliyyat-axtarış və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitələr aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir. Qeyd edilib ki, İdarənin “Astara” gömrük postunun idxal nəzarət xəttində İran İslam Respublikasından ölkəmizə gələn yük nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı keçirilib.

Gömrük baxışı zamanı nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlədilən hər hansı predmet aşkar edilməsə də, sürücünün davranışları gömrük əməkdaşlarında şübhə yaradıb.

Bununla əlaqədar sürücünün üzərində şəxsi yoxlama aparılıb. Yoxlama zamanı onun belinə korset vasitəsilə bağlanmış 3 ədəd bağlamadan ümumilikdə 3000 ədəd həbdən ibarət külli miqdarda narkotik vasitə - metadon aşkar edilib.

Bundan əlavə, gömrük nəzarəti tədbirləri zamanı sürücünün gömrük postunun ərazisinə atdığı 2 ədəd bağlamaya da baxış keçirilib.

Baxış zamanı həmin bağlamalardan xüsusilə külli miqdarda, ümumi təmiz çəkisi 2 kiloqram 950 qram olan kustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə - heroin aşkar olunub.Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
152

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə görüşü olub

Cəmiyyət

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Rəsmi

Türkmənbaşıda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Dövlət başçılarının 8-ci Məşvərət görüşü keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - ...

Cəmiyyət

Leysan, duman olacaq - 9 oktyabrın havası açıqlandı

Cəmiyyət

Dövlət Statistika Komitəsinin sədr müavini dəyişib

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Rəna Abbasovaya yüksək vəzifə verildi

Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı başlayıb

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlər evə buraxılıblar - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB 3

ADY-dən yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə xəbərdarlıq

Nərimanovda oğurluq edən 4 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

Dövlət Statistika Komitəsinin sədr müavini dəyişib

Bu gün, 15:21

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Bu gün, 15:10

Rəna Abbasovaya yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 15:05

Tramp Rusiyada yayılan xəstəliklə bağlı Putinlə danışacaq

Bu gün, 14:52

"Atəş açmasaydı, əsgəri Azərbaycana qaytaracaqdıq"

Bu gün, 14:47

Azərbaycanda “Stop-Kredit” xidməti istifadəyə verilib

Bu gün, 14:34

Vyetnamda 2 700 pişiyi kəsib satmaq üçün oğurlayan dəstə SAXLANILDI

Bu gün, 14:33

Azərbaycan nümayəndə heyətindən ATƏT PA-da Ermənistan nümayəndə heyətinin təxribat xarakterli bəyanatına CAVAB

Bu gün, 14:30

Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı başlayıb

Bu gün, 14:25

Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə görüşü olub

Bu gün, 14:16

Qeyri-neft-qaz ixracında yeni mərhələ: logistika xərclərinin kompensasiyası rəqabət imkanlarını necə dəyişəcək?

Bu gün, 13:53

Azərbaycan heyəti ATƏT Parlament Assambleyasında itkin düşmüş şəxslər və mina problemi məsələlərini qaldırıb

Bu gün, 13:47

Bıçaqlanan müavin Vüqar Qurbanovun qohumu imiş

Bu gün, 13:26

Qırğızıstan Prezidenti: Azərbaycanın sədrliyi birgə işimizə yeni təkan verəcək

Bu gün, 13:22

Doqquz ayda əlillik təyin olunan şəxslərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:08

Hövsanda yolda təmirə görə bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib

Bu gün, 13:05

Türkmənbaşıda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Dövlət başçılarının 8-ci Məşvərət görüşü keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:45

Leysan, duman olacaq - 9 oktyabrın havası açıqlandı

Bu gün, 12:43

Sosial şəbəkədə ailə üzvlərini təhqir edənə 7000 manat cərimə - Məhkəmədən QƏRAR

Bu gün, 12:40

Tağıyev qəsəbəsində dənizdə batan 82 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

Bu gün, 12:32
Bütün xəbərlər