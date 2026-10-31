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Cəmiyyət

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs tutularaq Azərbaycana gətirildi

1news Redaksiyası12:15 - Bu gün
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs tutularaq Azərbaycana gətirildi

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs İnterpol xətti ilə Rusiyanın Amur vilayətində saxlanılaraq Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə vilayətin DİN İdarəsi məlumat yayıb.

"Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarından alınan məlumata görə, axtarışda olan şəxs dələduzluq etməkdə, yəni etibardan sui-istifadə etməklə özgə əmlakını mənimsəməkdə şübhəli bilinirdi. Axtarışın təşəbbüskarı şübhəlinin həbs edilməsi və sonradan ekstradisiya olunması məqsədilə Azərbaycan tərəfi çıxış edib”, - məlumatda deyilir.

Azərbaycan vətəndaşı olduğu bildirilən şübhəli şəxs Svobodnı rayonunda həyata keçirilmiş əməliyyat nəticəsində saxlanılıb. 

Saxlanılan şəxs ekstradisiya qaydasında Azərbaycana gətirilərək aidiyyəti dövlət qurumlarına təhvil verilib.

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