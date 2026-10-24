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Cəmiyyət

Qətllə nəticələnən görüşü deputatın oğlu təşkil edibmiş - FOTO

1news Redaksiyası13:59 - Bu gün
Qətllə nəticələnən görüşü deputatın oğlu təşkil edibmiş - FOTO

Bakıda ölümlə nəticələnən kütləvi dava ilə bağlı bəzi detallar məlum olub.

1news.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisənin baş verdiyi ərazidə görüşü deputat Arzuxan Əlizadənin oğlu Əhməd təşkil edibmiş.

Bildirilir ki, onun məqsədi bir-biri arasında münaqişə olan tərəfləri barışdırmaq olub.

“Unikal”ın yaydığı məlumatda isə qeyd edilib ki, hadisə vaxtı Emil və Elnar adlı şəxs Ceyhunla görüşə gəliblər. Ceyhungil tərəfdən 10-dan çox adam olub. Onlar arasında “Yeraz Elvin”, “Razin Xəyyam”, reabilitasiya mərkəzi işlədən Kamran və Həsən, eyni zamanda, deputat Arzuxan Əlizadənin oğlu Əhməd olub.

Tərəflər arasında mübahisə zamanı Emil və Elnar Ceyhunu vurublar. Hətta Emilin üstündən tapança da yerə düşüb. Emil və Elnar hadisə yerindən qaçıblar.

Bildirilib ki, hadisəni törədən hər iki şəxs axtarışdadır.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib ki, insidentdə iştirak edən 9 nəfər polis tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Fotoda Əhməd Əlizadə

 

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