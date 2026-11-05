 "Crescent Mall"da nə baş verib? – Açıqlama | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

"Crescent Mall"da nə baş verib? – Açıqlama

1news Redaksiyası15:46 - Bu gün
"Crescent Mall"da nə baş verib? – Açıqlama

Bakıda fəaliyyət göstərən Crescent Mall ticarət mərkəzinin bəzi hissələrində müvəqqəti olaraq xoşagəlməz qoxu hiss olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Crescent Mall-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yaranmış texniki problem artıq tamamilə aradan qaldırılıb. Hazırda ticarət mərkəzinin havalandırma sistemi maksimum rejimdə işlədilir və daxili mühitin normal vəziyyətə gətirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. 

Ticarət mərkəzinin rəhbərliyi yaranmış narahatlığa görə ziyarətçilərdən üzr istəyib, anlayış və səbrlərinə görə təşəkkür edib.

Paylaş:
89

Aktual

Rəsmi

Prezident bir qrup media nümayəndəsini təltif edib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

“Azərsu”da milyonlarla manatlıq mənimsəmə: Qorxmaz Hüseynovun rəhbər olduğu dövr araşdırılır

Cəmiyyət

Ağıllı saatlara görə aksiz vergisi alınacaq

Cəmiyyət

Metroda “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi keçirilir - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan-Gürcüstan Milli Müdafiə Universitetləri arasında təcrübə mübadiləsi aparılıb

Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO

AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 1,6 dəfə artıb

"Crescent Mall"da nə baş verib? – Açıqlama

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Azərbaycan neftinin qiyməti 126 dolları keçib

Avtomobildə telefondan istifadə edən sürücülər kameralara düşəcək – cərimə tətbiq olunacaq

Şahdağa qar yağıb - Faktiki hava

Son xəbərlər

Azərbaycan-Gürcüstan Milli Müdafiə Universitetləri arasında təcrübə mübadiləsi aparılıb

Bu gün, 16:39

Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:31

Prezident İlham Əliyev braziliyalı həmkarını təbrik edib

Bu gün, 16:29

AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 1,6 dəfə artıb

Bu gün, 16:24

Zəngilan Aqroparkı yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 16:11

Prezident bir qrup media nümayəndəsini təltif edib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:53

"Crescent Mall"da nə baş verib? – Açıqlama

Bu gün, 15:46

“Azərsu”da milyonlarla manatlıq mənimsəmə: Qorxmaz Hüseynovun rəhbər olduğu dövr araşdırılır

Bu gün, 15:44

Ağıllı saatlara görə aksiz vergisi alınacaq

Bu gün, 15:38

Azərbaycanda əczaçılıq sektorunun inkişafı: sənaye potensialı, investisiyalar və yeni iqtisadi imkanlar

Bu gün, 15:33

Nəriman Axundzadə: "Ərzurumspor"da daha çox forma şansı qazanacağıma inanıram"

Bu gün, 15:25

TDT üçün yeni coğrafi-siyasi, ideoloji düstur: "Avrasiyanın təhlükəsiz, azad ruhlu “Heartland"i

Bu gün, 15:13

İtaliya XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 14:55

Metroda “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi keçirilir - FOTO

Bu gün, 14:52

Hörmüz boğazında tanker minaya düşdükdən sonra yanıb

Bu gün, 14:50

Bakıda daha bir marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 14:31

Dublin–Roma reysi bomba hədəsinə görə Fransadakı hərbi bazaya yönləndirildi

Bu gün, 13:57

Şəhid İsmayıl Kərimlinin xatirəsinə həsr olunan “İsmayıl məqamı” filmi təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 13:34

Əmək məzuniyyətinin minimum müddətinin kompensasiya ilə əvəz olunması qadağan edilir

Bu gün, 13:27

Ərdoğan Azərbaycana gələcək - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:24
Bütün xəbərlər