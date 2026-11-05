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Prezident bir qrup media nümayəndəsini təltif edib - SƏRƏNCAM

Qafar Ağayev15:53 - Bu gün
Prezident bir qrup media nümayəndəsini təltif edib - SƏRƏNCAM

Azərbaycan radiosunun 100 illik yubileyi və Azərbaycan televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı münasibətilə bir qrup media nümayəndəsi təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama görə, Azərbaycanda medianın inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə

Ağayev Qənbər Müseyib oğlu

Əliyarzadə Rahib Kamal oğlu

Əliyeva Nigar Əli qızı

Hüseynov Murad Məhəmməd oğlu

Hüseynova Çimnaz Həbib qızı

Quliyeva Nigar Sabir qızı

 

2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

 

Əliyev Aydın Hüseyn oğlu

Müzəffərli Azad Müzəffər oğlu

Zöhrəbova Məryəm Abbas Qulu qızı

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Abdullayev Azər Sədulla oğlu

Eminbəyli Şakir Vəfa oğlu

Eyvazova Aida Məmmədşah qızı

Xəlilova Sevinc İbrahim qızı

İslam-zadə Nailə Hünbət qızı

Qədirzadə Leyla Salam qızı

Quliyeva Arzu Telman qızı

Novruzov Faiq Səttar oğlu

Ramazanov Mübariz Fazil oğlu

Sadıqov Orxan Fikrət oğlu

 

“Tərəqqi” medalı ilə

 

Abdullayev Həsən Nəcəfqulu oğlu

Abuşev Hüseyn Rauf oğlu

Ağamirov Vasif Alp oğlu

Allahverdiyeva Lalə Abbas qızı

Allahyarov Ziya Qələməli oğlu

Aslanova Billurə Aslan qızı

Babayev Zamiq Esmiran oğlu

Babayev Zaur Eyvaz oğlu

Babayeva Təhminə Adil qızı

Bağırov Kazım Rasim oğlu

Cabarov Fuad Şamil oğlu

Cavadov Rövşən Novruz oğlu

Dadaşov Tural Si̇yavuş oğlu

Dementyeva Viktoriya Serqeyevna

Eynullayeva Sudabə Cahangir qızı

Əbilova Xəyalə Əliağa qızı

Ədilova Jalə Elsevər qızı

Əfəndiyeva Afaq Vasif qızı

Əlibəyli Elçin Vidadi oğlu

Əliverdiyeva Mətanət Məcnun qızı

Əliyev Cavid Qabil oğlu

Əliyev Elman Yusubəli oğlu

Əliyev Elşad Xalid oğlu

Əliyev Elşən Həsən oğlu

Əliyev Səyavuş Ağamehdi oğlu

Əliyev Teymur Hafiz oğlu

Əliyev Tural Əmir oğlu

Hacıyev Əli Əflan oğlu

Həsənli Ceyhun Eyvaz oğlu

Həsənov İsmayıl Firudin oğlu

Hüseynov Emin Tofiq oğlu

Hüseynov Əliheydər Şahbaz oğlu

Xəlilov Fəxri Vaqif oğlu

İsgəndərova Vəfa Zahid qızı

İsmayılov Şahin Bayraməli oğlu

İsmayılova Marina Yusif qızı

İsmayılova Pərvin Süleyman qızı

Qafarov Fərrux Əlihüseyn oğlu

Qarayev Azər Əyyub oğlu

Qasımova Pərvanə Nadir qızı

Qənbərov İlham Bərxudar oğlu

Quli̇yeva Jalə Sabi̇r qızı

Qurbanov İbrahim Vilayət oğlu

Mehdiyeva Məhəbbət Rəhman qızı

Məmmədova Arzu Möhübbət qızı

Məmmədova Bənövşə Xudaverdi qızı

Məmmədova Xəyalə Gülalı qızı

Mirzəyeva Dilşad Tahir qızı

Muradova Gülnar Hacı qızı

Nadirov Ağəli Ramiz oğlu

Nəsibova Almaz Mahmud qızı

Nəsirov Emil Nəsir oğlu

Piriyeva Aytən Sədaqət qızı

Rəsulova İlhamə Loğman qızı

Seyidova Səbinə İslam qızı

Sultan Ruslan Sultan oğlu

Şirinova Gülyaz Musa qızı

Tağıyev Yaşar Tahir oğlu

Tanrıverdi Hüseyn İsmayıl oğlu

Zeynalov İlham Adil oğlu.

Sərəncama əsasən, Azərbaycanda medianın inkişafında xüsusi xidmətlərinə və uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilib:

Hadıyev Fazil Rauf oğlu

Məmmədov Əhməd Qədir oğlu.

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