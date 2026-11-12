 İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

1news Redaksiyası15:14 - Bu gün
İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martinin və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın dəvəti ilə “Avropa Siyasi Birliyi”nin 9-cu Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün İrlandiyada səfərdədir.

1news.az Dövlət başçısının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, noyabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Dublində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüb.

Ukrayna Prezidenti dövlətimizin başçısını Zəfər Günü və 12 noyabr - Konstitusiya Günü münasibətilə təbrik etdi.

Görüşdə Prezident Volodimir Zelenskinin Azərbaycana səfəri və səfər zamanı aparılmış müzakirələr məmnunluqla xatırlandı.

Ölkələrimiz arasında iqtisadi-ticari əlaqələrin, eyni zamanda, özəl sektorun xətti ilə iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olundu, nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri məsələsi barədə fikir mübadiləsi aparıldı.

Prezident Volodimir Zelenski Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımlara, xüsusilə elektrik avadanlıqlarının təchizatı məsələsində dəstəyə görə təşəkkürünü bildirdi.

Söhbət zamanı Azərbaycanın Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda postmünaqişə şəraitində apardığı bərpa və quruculuq işlərinin Ukrayna tərəfindən də böyük maraqla izlənildiyi qeyd olundu, bu xüsusda ölkəmizin təcrübəsinin Ukrayna üçün də əhəmiyyətli olacağı bildirildi.

Görüşdə Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi apardılar.

Paylaş:
46

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Cəmiyyət

Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Dünya

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

Cəmiyyət

2027-ci ildə mədəniyyət, media və idman sahələrinə 643 milyon manat ayrılacaq

Rəsmi

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edib

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım olunub

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər - YENİLƏNİB 2

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyev Zəfər günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib - VİDEO

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Cəbrayılda alkoqolsuz içki istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər

Prezident və birinci xanım Zəngilanın Cahangirbəyli kəndinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər

Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Son xəbərlər

Samsung OLED televizoru Azərbaycanda: dərin qara, oyun gücü və incəsənət bir televizorda

Bu gün, 15:29

Azərbaycanda 10 ayda yol qəzalarında ölənlərin 32 faizdən çoxu təhlükəsizlik kəmərini bağlamayanlar olub

Bu gün, 15:20

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Bu gün, 15:14

Ilin 10 ayında vətəndaşlara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlandı

Bu gün, 15:03

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu kibertəhlükəsizlik sisteminin yenilənməsi ilə bağlı tender elan edib

Bu gün, 14:52

Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Bu gün, 14:27

Bu şəxslər üçün şad xəbər: Elektrik xərcinin yarısını dövlət ödəyəcək

Bu gün, 14:04

Hakimi təhqir edən futbolçu və məşqçi cərimə edildi - AFFA-dan qərar

Bu gün, 14:02

Qubada qəbiristanlıqdan meyit tapılıb

Bu gün, 13:54

COP31-də Azərbaycan pavilyonunda mühüm iqlim müzakirəsi: erkən xəbərdarlıq sistemlərinə regional baxış

Bu gün, 13:32

“Trendyol” 2030-cu ilədək dayanıqlılıq hədəflərini açıqladı

Bu gün, 13:14

Mikayıl Cabbarov DÇ-də medal qazanan idmançılarla görüşdü - FOTO

Bu gün, 13:03

Almaniyada vəfat edən Əməkdar artist Arif Mirzəyevin nəşi Azərbaycana gətiriləcək

Bu gün, 12:47

“Güneşin Doğduğu Yer” serialı ətrafında yaranan qalmaqal fonunda Burak Özçivitdən gözlənilməz açıqlama - VİDEO

Bu gün, 12:40

Atasının ölümünə səbəb olan sürücüyə şərti cəza verilib

Bu gün, 12:38

Şəkidə 100-dən çox fıstıq ağacını qanunsuz kəsən 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:30

Sabah Azərbaycanda 20 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:26

Evdə halı pisləşən 25 yaşlı qız öldü

Bu gün, 12:14

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

Bu gün, 12:13

Pensiya alanların nəzərinə - Bu tarixdə

Bu gün, 12:06
Bütün xəbərlər