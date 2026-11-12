 Ilin 10 ayında vətəndaşlara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ilin 10 ayında vətəndaşlara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlandı

1news Redaksiyası15:03 - Bu gün
Ilin 10 ayında vətəndaşlara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlandı

Bu ilin yanvar–oktyabr aylarında xarici vətəndaşların Azərbaycanda fərdi istehlak üçün aldığı mallara görə dövlət büdcəsindən qaytarılmış ƏDV-nin ("Tax free") məbləği 8 milyon 271,2 min manat təşkil edib.

1news.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Məlumata əsasən, hesabat dövründə ölkə ərazisində pərakəndə ticarət, iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla), teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestrin konserti sahəsində, həmçinin tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərə, işğaldan azad edilmiş ərazilər daxilində yerləşmə vasitələri hesab edilən mehmanxanalar (hotellər) tərəfindən gecələmə və qalma xidmətlərinə görə ödənilmiş ƏDV-nin müvəkkil banklar tərəfindən istehlakçılara qaytarılmış məbləği 175 milyon 266,5 min manat olub.

Paylaş:
64

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Cəmiyyət

Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Dünya

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

Cəmiyyət

2027-ci ildə mədəniyyət, media və idman sahələrinə 643 milyon manat ayrılacaq

Cəmiyyət

Samsung OLED televizoru Azərbaycanda: dərin qara, oyun gücü və incəsənət bir televizorda

Azərbaycanda 10 ayda yol qəzalarında ölənlərin 32 faizdən çoxu təhlükəsizlik kəmərini bağlamayanlar olub

Ilin 10 ayında vətəndaşlara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlandı

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu kibertəhlükəsizlik sisteminin yenilənməsi ilə bağlı tender elan edib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Kamran Əsədovun 3 il həbsi tələb edildi

Pensiyaların ödəniləcəyi tarix AÇIQLANDI

“Azərsu”da milyonlarla manatlıq mənimsəmə: Qorxmaz Hüseynovun rəhbər olduğu dövr araşdırılır

Dövlət başçısı: Biz elə güclü olmalıyıq ki, bundan sonra Azərbaycana zərər vermək heç kimin ağlına belə gəlməsin

Son xəbərlər

Samsung OLED televizoru Azərbaycanda: dərin qara, oyun gücü və incəsənət bir televizorda

Bu gün, 15:29

Azərbaycanda 10 ayda yol qəzalarında ölənlərin 32 faizdən çoxu təhlükəsizlik kəmərini bağlamayanlar olub

Bu gün, 15:20

İlham Əliyev Dublində Volodimir Zelenski ilə görüşüb

Bu gün, 15:14

Ilin 10 ayında vətəndaşlara qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlandı

Bu gün, 15:03

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu kibertəhlükəsizlik sisteminin yenilənməsi ilə bağlı tender elan edib

Bu gün, 14:52

Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Bu gün, 14:27

Bu şəxslər üçün şad xəbər: Elektrik xərcinin yarısını dövlət ödəyəcək

Bu gün, 14:04

Hakimi təhqir edən futbolçu və məşqçi cərimə edildi - AFFA-dan qərar

Bu gün, 14:02

Qubada qəbiristanlıqdan meyit tapılıb

Bu gün, 13:54

COP31-də Azərbaycan pavilyonunda mühüm iqlim müzakirəsi: erkən xəbərdarlıq sistemlərinə regional baxış

Bu gün, 13:32

“Trendyol” 2030-cu ilədək dayanıqlılıq hədəflərini açıqladı

Bu gün, 13:14

Mikayıl Cabbarov DÇ-də medal qazanan idmançılarla görüşdü - FOTO

Bu gün, 13:03

Almaniyada vəfat edən Əməkdar artist Arif Mirzəyevin nəşi Azərbaycana gətiriləcək

Bu gün, 12:47

“Güneşin Doğduğu Yer” serialı ətrafında yaranan qalmaqal fonunda Burak Özçivitdən gözlənilməz açıqlama - VİDEO

Bu gün, 12:40

Atasının ölümünə səbəb olan sürücüyə şərti cəza verilib

Bu gün, 12:38

Şəkidə 100-dən çox fıstıq ağacını qanunsuz kəsən 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:30

Sabah Azərbaycanda 20 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:26

Evdə halı pisləşən 25 yaşlı qız öldü

Bu gün, 12:14

İran ABŞ-ni yeni müharibə ilə bağlı xəbərdar etdi: “Hərbi bazalar legitim hədəfə çevriləcək”

Bu gün, 12:13

Pensiya alanların nəzərinə - Bu tarixdə

Bu gün, 12:06
Bütün xəbərlər