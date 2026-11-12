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Monteneqro Prezidenti Azərbaycana səfər edəcək

1news Redaksiyası16:12 - Bu gün
Monteneqro Prezidenti Azərbaycana səfər edəcək

Monteneqro Prezidenti Yakov Milatoviç Azərbaycana səfər edəcək.

1news.az xəbər verir ki, bunu Monteneqro Prezidenti Yakov Milatoviç Avropa Siyasi Birliyinin sammitindən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

"Hazırda bizim komandaların – mənim ofisimlə Azərbaycanın Prezident Administrasiyası arasında müzakirələr aparılır. Hazırda səfərin tarixi ilə bağlı danışıqlar aparırıq. Düşünürəm ki, Bakı Qlobal Forumunda iştirak etmək üçün gələ bilərəm və hazırda səfərin vaxtını həmin tədbirlə uzlaşdırmağa çalışırıq”, - deyə o, qeyd edib.

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