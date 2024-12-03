Эмин Агаларов о новой должности: «Уверен, что смогу оправдать оказанное доверие» - ВИДЕО

2 декабря стало известно о том, что бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов был избран председателем правления Азербайджано-Российского делового совета.

Отметим, что Деловой совет, действующий с 2016 года, активно сотрудничает с Министерством экономики Азербайджанской Республики, Министерством экономического развития Российской Федерации, Российско-азербайджанским деловым советом и другими государственными учреждениями, профильными общественными организациями двух стран.

Э.Агаларов рассказал о новой должности на своей странице в социальной сети Instagram, где отметил следующее: «Состоялось заседание Азербайджано-Российского Делового совета, в рамках которого меня выбрали новым Председателем правления. Благодарю за оказанное доверие министра экономики АР Микаила Джаббарова, Самеда Гурбанова за 6,5 лет успешного правления, а также всех представителей организаций и структур, работающих в различных сферах экономики Азербайджана. Уверен, что смогу оправдать оказанное доверие и поддержку, развивая тесные взаимоотношения между Россией и Азербайджаном в бизнес-кругах».

Напомним, что в мае 2023 года стало известно о том, что первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов покинул компанию и создал новое многопрофильное предприятие Agalarov Development.